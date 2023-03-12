郭家耀：電盈派息呈升勢　可作中長期收息選擇

受惠於旗艦業務Viu收益增長45%，OTT業務的收益按年升36%至20.12億元。Viu Original原創制作等優質內容成功吸引付費用戶，帶動付費用戶人數飆升45%至1,220萬戶。Viu的每月活躍用戶總數進一步升13%至6,640萬戶。OTT業務錄得首個全年EBITDA正數，達1.78億元，反映妥善的經營槓桿以及審慎的開支管理，令其媒體業務維持上升動力。儘管去年經濟環境低迷，集團的免費電視及相關業務仍維持穩定增長。總收益增按年長14%至9.1億元，EBITDA按年升3%至9,700萬元。當中廣告收益保持穩定，受藝人管理及音樂出版收益帶動。

展望未來，隨着旅遊重啟，商業活動迅速恢復，集團擁有多面向的產品服務組合，既可抵受商業周期的高低起伏，更可形成一個獨特的生態圈，未來有優勢把握Web3.0、數碼經濟、智慧城市、大灣區以及環境、社會及管治等發展機遇，前景續向好。電盈宣派末期息28.48港仙，按年升2.85%；全年股息38.04仙，按年升2.67%。近年派股呈現上升趨勢，可作中長期收息選擇。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份)