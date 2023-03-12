硅谷銀行危機擴散　英國科企尋求政府干預

專注服務初創企業及創投基金的美國硅谷銀行破產事件迅速對外發酵，有近200家英國科技公司要求政府出手干預。

外媒報道，隨着硅谷銀行「爆煲」，其英國子公司預計將會宣布破產，而且已經停止交易，也不再吸收新客戶。一如美國，英國的客戶能否取回存放在硅谷銀行的存款，以及能否向員工發放薪金，都引起市場的憂慮甚至恐慌。

據報，約有180家科技公司的負責人上周六(11日)已致函英國財政大臣Jeremy Hunt請求政府出手干預。他們表示，存款損失有可能破壞行業並使生態系統倒退20年，並令到許多企業將在一夜之間陷入非自願清盤，政府不能坐視不理。再者，英國只是個開頭，硅谷銀行在加拿大、丹麥、德國、印度、以色列及瑞典等國家都有分行。如果政府不出手拯救，該行倒閉可能會累及全球各地的初創企業沒頂。

英國財政部表示，Jeremy Hunt上周六與英倫銀行行長貝利就有關問題進行了交談。該部負責經濟事務的官員當日稍後時間還與受影響的公司舉行圓桌會議。

另一方面，美國白宮表示，總統拜登與加州州長Gavin Newsom就硅谷銀行的情況進行了交談。