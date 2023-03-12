【星期一‧炒啲乜】美硅谷銀行突發爆雷　港股19000點關勢危？

正當市場憂慮美國聯儲局受累通脹壓力，下周將加息幅度調高至0.5厘之際，冷不防金融市場突發出現黑天鵝事件，美國硅谷銀行因陷入流動性危機，被美國監管機構接管，為自2008年金融危機以來美國最大宗銀行倒閉事件。

骨牌效應下，投資者恐慌，金價受捧，惟美股三大指數捱沽，道指跌穿32,000點關，收挫345點或1.07%，報31,909點，呈4連跌；標指亦失守3,900點，跌56點或1.45%，收報3,861點；納指則跌199點或1.76%，收報11,138點。全周計，3大指數累挫超過4%。

受外圍拖累，港股連跌4日，恒生指數上周五(10日)曾跌至19,281點低位，並失守250天牛熊分界線；全周累瀉1,247點或6%，為去年10月底以來最大單周跌幅。

展望本周，市場除了繼續注視硅谷銀行的後續發展，會否觸發更多的金融危機。歐洲央行亦於周四公布議息結果，央行行長拉加德早前已放風指極有可能再加息0.5厘。中國方面，隨着兩會結束，落實新一屆領導班子，往後施政方針及政策將對市場有莫大影響，加上內地將公布社會消費品零售總額及城鎮固定資產投資等重要經濟數據，投資者在作出新一輪部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，做足高度的風險管理。

1、【鄺紫珊：適時部署內地新經濟及電商ETF博升勢】

2、【陳樂怡：敏實集團估值已回調至具吸引力 建議收集】

3、【葉尚志：中石化為跌市強勢股 上望目標5.5元】

4、【曜熊理財：加息令香港基金受壓】

5、【郭家耀：電盈派息呈升勢 可作中長期收息選擇】