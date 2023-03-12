傳矽谷銀行有存戶折讓45%售債權　究竟係咩一回事？

綜合報道，美國聯邦存款保險公司(FDIC)接管硅谷銀行(SVB)後，因為每個帳戶存款保額僅25萬美元，對以機構客戶為主的硅谷銀行來說，恐有9成存款無保險覆蓋。據傳，有存戶為盡快套出現金支付營運資金，未投保存戶已開始大折讓出售債權，每1美元存款報價介乎55美分至65美分，部分存款則報價70美分至75美分。

有報道指，硅谷銀行倒閉後不足 24小時，已有許多初創公司創辦人收到投資者所發的電郵，提出想買斷存款的建議。特殊情況基金 Fulcrum Capital亦於周六(11日)聯絡初創企業，表明可以支付其在硅谷銀行存款的一部分，更強調「可以在48小時內提供資金」。

除金融公司趁機買硅谷銀行的存款債權外，亦有硅谷銀行的初創公司客戶為解決現金流，及支付員工薪金，不得不出售未投保的存款。報道稱，據破產案件索賠交易平台Cherokee Acquisition數據，周五(10日)當日，硅谷銀行未投保存款的報價為每1美元在55至65美分之間。一位知情人士透露，其他存款售價在70至75美分之間。

曾在2008年金融危機期間擔任美國聯邦存款保險公司主席的Sheila Bair則稱，未投保的存戶不要倉促出售債權，他認為「沒有保險的人，以大幅折扣出售債權為時過早」。

另傳美國聯邦存款保險公司正出售硅谷銀行資產，並在周一(13日)盡快提供部分客戶的未投保存款。