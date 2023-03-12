屯門二手交投跌　邁亞美海灣兩房累減逾百萬沽

屯門大型新盤開售，搶吸二手客源，全區3月份二手交投量按月跌約16%，上車盤邁亞美海灣兩房單位，更要累減101.2萬元後，終以516.8萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●中原歐陽振邦表示，長沙灣西九四小龍3月暫錄約11宗買賣，泓景臺佔6宗，屋苑6座中層C室，實用面積約735方呎，套三房房間隔，擁內園景，放盤多時，今年1月以1,300萬元放售，現以1,298萬元成交，呎價約17,660元。

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新界區

●中原陳智生稱，屯門區3月累錄約60宗二手買賣，較上月同期回落約16%，邁亞美海灣2座高層E室，實用面積約469方呎，兩房間隔，享全海景，叫價618萬元，累減101.2萬元或16%，以516.8萬元沽出，呎價約11,019元，新買家為同區上車客。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋兆麟D座高層9室，實用面積約554方呎，三房兩廳，區內綠表客於未補價第二市場以353萬元購入上址自住，呎價約6,372元。

●祥益陳阿麗稱，屯門居屋悅湖山莊15座低層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，原業主已經移民，累積減價7萬元，區內綠表客遂便決定於未補價第二市場以303萬元購入自用，呎價約5,118元。

●美聯陸康誠表示，屯門愛琴海岸7座中層F室，實用面積約654方呎，三房設計，享山景，換樓客決定入市，原業主開價750萬元，雙方議價40萬元，終以710萬元成交，呎價約10,856元。

●美聯王梓岐指，東涌映灣園10座中層C室，實用面積約563方呎，兩房單位，開價730萬元，雙方議價67萬元，終以663萬元成交，呎價約11,776元，原業主2010年以238萬元購入，持貨逾12年帳面獲利425萬元。

●祥益林家倫指，天水圍居屋天祐苑C座低層11室，實用面積約606方呎，三房間隔，區內客考慮屋苑周邊配套，原業主有議價空間，累減30萬元，於未補價第二市場以290萬元成交，呎價約4,785元。

●美聯馮根明透露，元朗映御1座中層F室，實用面積約374方呎，一房間隔，新買家為區內首置客，成功議價22萬元後，終以548萬元購入，呎價約14,652元，原業主於2016年以約397.4萬元一手購入，帳面獲利約150.6萬元，期內物業升值約38%。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田翠湖花園A座高層1室，實用面積約908方呎，三房間隔，望園景，單位放盤8個月，叫價1,200萬元，減幅約6.3%，獲買家以1,125萬元承接，呎價約12,390元。

●中原黎宗文指，沙田碧濤花園3月暫錄約3宗買賣，屋苑1期百利閣高層F室，實用面積約646方呎，套三房間隔，叫價約850萬元，議價後以800萬元易手，呎價約12,384元，新買家為用家。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山居屋錦英苑A座高層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望海景，放盤兩星期，已補價自由市場叫價460萬元，獲買家以458萬元承接，呎價約11,421元。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山居屋錦泰苑A座中層6室，實用面積約650方呎，三房間隔，享山景，未補價第二市場叫價650萬元，放盤3個月，減價42萬元，終以608萬元沽出，呎價約9,354元。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山聽濤雅苑9座中層F室，實用面積約643方呎，套三房間隔，望池景，放盤3個月，開價830萬，微減10萬至820萬元成交，減幅約1.2%，呎價約12,753元。

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