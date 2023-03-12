英財相侯俊偉：正研方案助受SVB事件影響存戶

英倫銀行上周五(10日)已向法院申請就硅谷銀行(SVB)在當地的分公司，SVB英國(SVB UK)納入破產程序。英國財政大臣侯俊偉周日(12日)發聲明交代最新進展，指SVB英國已進入破產程序，正聯同英倫銀行行長及英國首相商討減低SVB事件對英國用戶的損失。

聲明顯示，英倫銀行重申，SVB英國在當地的業務有限，料不會對金融系統造成重要打擊。同時，政府和英倫銀行均注意到，SVB英國顧客關注事件對自身短期現金流的影響，其關閉或對英國科技業生態系統的流動性帶來重大影響。

聲明強調，英國政府高度重視上述情況，英倫銀行行長、英國首相和財相正在周末針對事件進行討論，努力制定解決方案，以避免或盡量減少對英國公司造成的損害，將提出即時計劃，以確保SVB英國客戶的短期營運和現金流需求能夠得到滿足。

根據英國銀行的破產程序，合資格存款戶將可從英國機構金融服務賠償計劃(FSCS)獲得最多8.5萬英鎊(約80.3萬港元)的現金補償，聯名戶口則最多可獲17萬英鎊(約160.59萬港元)，惟相對於一些初創公司在銀行的存款而言，這些金額很小。