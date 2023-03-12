新盤暢旺　3月暫錄逾1100宗交投

屯門大型新盤第三輪銷情氣勢如虹，即日再沽172伙，連同首兩輪銷售計，9日之內極速賣出約690伙，佔該期數提供的729伙近95%。該盤亦帶挈一手市場月內成交量飆升至逾1,100宗水平。

●屯門兆康NOVO LAND第2B期第三輪沽出約172伙

該盤經過三輪銷售後，於9日之內售出逾690伙，套現逾40億元。新地副董事總經理雷霆表示，該盤開售愈賣愈旺，是日銷售可謂萬人空巷，全城搶購，形容為最受港人歡迎的樓盤絕不為過。連同系的第1A期及第1B期計，不足8個月內累沽2,238伙，總成交金額達137億元。

●粉嶺北ONE INNOVALE第2期一房售454萬元

●屯門青山公路大欖段飛揚第1期單日沽5伙

●西南九龍維港滙月內暫沽24伙 套現逾5億

●旺角利奧坊‧壹隅一房售615.66萬元

●長沙灣睿峰兩日賣出4伙

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周六及周日(11,12日)共錄4宗成交，月內累沽15伙，吸金逾1.52億元。最新一宗成交為西冀的22樓G室，實用面積431方呎，兩房間隔，成交價1,011.3萬元，呎價約23,464元。

●觀塘凱滙第1期三房呎價約約22,094元

●將軍澳海茵莊園兩房801.3萬元沽