新盤暢旺 3月暫錄逾1100宗交投
2023年03月12日 22:04
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屯門大型新盤第三輪銷情氣勢如虹，即日再沽172伙，連同首兩輪銷售計，9日之內極速賣出約690伙，佔該期數提供的729伙近95%。該盤亦帶挈一手市場月內成交量飆升至逾1,100宗水平。
●屯門兆康NOVO LAND第2B期第三輪沽出約172伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第2B期，周日(12日)第三輪發售189伙，即日沽出約172伙，佔可供發售單位逾九成。
該盤經過三輪銷售後，於9日之內售出逾690伙，套現逾40億元。新地副董事總經理雷霆表示，該盤開售愈賣愈旺，是日銷售可謂萬人空巷，全城搶購，形容為最受港人歡迎的樓盤絕不為過。連同系的第1A期及第1B期計，不足8個月內累沽2,238伙，總成交金額達137億元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第2期一房售454萬元
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue，周日(12日)賣出兩伙，總成交金額908.51萬元。包括C座5樓21室，實用面積323方呎，一房連衣帽間間隔，成交價454.95萬元，呎價14,085元。
●屯門青山公路大欖段飛揚第1期單日沽5伙
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，周日錄得5宗成交。當中，2座地下K室，實用面積482方呎，兩房間隔，連202方呎前庭，成交價673.1萬元，呎價約13,965元。
●西南九龍維港滙月內暫沽24伙 套現逾5億
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周日(12日)沽出6座8樓A室，實用面積794方呎，三房連多功能房間隔，成交價為1,855萬元，呎價約23,363元。維港滙系列項目本月至今亦已賣出24伙，總成交金額逾5.56億元。
●旺角利奧坊‧壹隅一房售615.66萬元
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅單日錄得兩宗成交，其中，2座16樓L室，屬實用面積266方呎的一房戶，成交價615.66萬元，呎價約23,145元。該盤月內暫錄24宗成交，吸金逾1.45億元。
●長沙灣睿峰兩日賣出4伙
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周六及周日(11,12日)共錄4宗成交，月內累沽15伙，吸金逾1.52億元。最新一宗成交為西冀的22樓G室，實用面積431方呎，兩房間隔，成交價1,011.3萬元，呎價約23,464元。
●觀塘凱滙第1期三房呎價約約22,094元
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第1期，最新沽出2座53樓H室，實用面積717方呎，三房間隔，成交價為1,584.14萬元，呎價約22,094元。
●將軍澳海茵莊園兩房801.3萬元沽
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周六及周日(11,12日)共錄得7宗成交，共涉及4,357.1萬元。其中，1座22樓B8室，屬實用面積428方呎的兩房連儲物室單位，以801.3萬元成交，呎價約18,722元。