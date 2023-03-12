港具發展Web3空間　區塊鏈應用助鞏固國金中心地位

港府於最新一份財政預算案揚言要以「正處起始期」、「潛力龐大」的第三代互聯網(Web3)引領創新發展，偏偏份屬Web3生態圈重要一環的虛擬資產近期遇冷。不過，FOMO Asia共同創始人陳成軍、梁東瑜及張振華俱相信，Web3的價值不減，本港有甚大的發展空間。

以金融服務為支柱產業的新加坡去年舉辦過「Web3及之後」的「區塊鏈周」，財金官員上月提出撥款5,000萬元催化Web3生態圈，如舉辦國際大型研討會，推動跨界別業務合作等。FOMO Asia下周在會展舉辦香港開關後首個大型Web3國際會議，除一連串講座，期望撮合項目和提升公眾認識。該企曾與導演馮德倫合作用《無間道》推出NFT(非同質化代幣)。

訪問當日正值硅谷銀行危機升溫，梁東瑜稱，短期內市場氣氛也許會受到影響，惟千禧年科網泡沫爆破也殺不死互聯網產業，一個產業發展總會經歷泡沫，正是有機會圖利才有資金進場孕育相關企業與項目，「一啲得一啲唔得……但好嘅項目會再吸引資金入場，形成良性循環」，Web3不乏大型機構投資加密資產及與相關公司合作。

Web3對香港有何價值？梁相信，對金融在於「去中心化」，提高資本效率，「跨境匯款傳統要經過銀行，出糧畀海外同事要搞好耐，區塊鏈技術『點到點』，亦有安全性及資產自主性，你啲錢擺喺銀行唔係自己真正揸住」。本港文藝創作亦很有活力，NFT有用武之地，「NFT可為創作者帶來更多收入，為佢哋創作打氣」。

陳成軍表示，Web3底層技術是區塊鏈，應用暫以金融為主，可在本港這個國際金融中心大派用場，「新加坡交投量低好多，東京服務本土經濟為主，上海又有其限制」。他又強調，Web3有很多企業家腳踏實地做，「並非大眾可能覺得呃筆錢就走……點解近一兩年我哋唔少同輩由銀行，滙豐MT(管理實習生)、iBank(投行)轉去做cyrpto？就係發展機會。」

張振華認為，本港發展Web3優勢之一是亞洲區內僅新加坡可比的「資金密度」，既有金融業的發展土壤，同屬本港重要產業的物流亦有望追上，可望發展成為中國與西方Web3技術的橋樑。梁東瑜補充一些應用場景，如咖啡公司未必知道農民被壓搾，區塊鏈可以認證整條供應鏈，這次峰會亦有嘉賓開發基於區塊鏈技術的碳認證，推動環保。

談及政府的角色，梁東瑜稱，其實當局有積極向業界了解Web3發展，關鍵是要盡快制訂監管框架，讓企業合法合規經營、大眾安心擁抱科技。另一挑戰在於人才，「由於歷史原因，搞Web3嘅人可能去咗其他地方，所以吸引依批人才好重要，初創企業講求有一班人喺一個空間拚搏、培養士氣。」