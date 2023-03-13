東方日報B1：美急動員　防「雷曼」重演

主力服務初創企業及創投基金的美國硅谷銀行(SVB)突然倒閉，由美國聯邦存款保險公司(FDIC)接管，其影響繼續發酵。為防止流動性危機重演，傳FDIC與美國聯儲局正考慮設立一個基金，讓監管機構為因SVB倒閉而陷入困境的銀行，提供更多存款擔保，以安撫存款人，紓緩恐慌情緒。

綜合報道，監管部門和銀行高管正討論該項特殊工具，主因流動性恐懼燃燒至其他專注服務初創和創投基金的小型銀行，當中第一共和銀行(FRB)被認為「出事」風險極高，儘管該企已聲明流動性充裕，據報FDIC曾查問包括FRB在內的中、小型銀行財務健康狀況。

FDIC已將SVB的所有受保障存款轉至新成立的聖克拉拉的存款保險國家銀行(DINB)，周一SVB將重開，受保障的存戶可到銀行領取最多25萬美元，惟多數存戶存款都超過25萬美元；不受保障的存款能收回多少視乎FDIC出售SVB資產變現進度，料周一可取回30至50%。

財長耶倫周日表示，正與銀行監管機構處理SVB風波去保護存戶，惟拒評他們能否收回全額，亦未考慮出資打救SVB，「是否讓外國銀行收購它是FDIC的決定」，同時安撫公眾道，比起2008年，現時美國銀行體系資本更充裕、更安全穩定，「一家銀行的麻煩不會牽連穩健的同業。」聯儲局則於周一舉行閉門會議，商討收取多少貼現率等。

SVB今次風波引人聯想全球很多金融機構「攬炒」的2008年「雷曼爆煲」。香港金融管理局發言人稱，SVB不能在本港經營銀行或接受存款服務，但將關注事態發展。英國財政大臣侯俊偉指，SVB英國分公司已進入破產程序，即使預料SVB風波不會對英國金融體系造成重要打擊，高度重視客戶短期或周轉不靈，正與英倫銀行行長和首相設法減低受影響企業的損失，確保短期營運和滿足流動性。

掀起金融海嘯的次按危機，本質是劣質按揭打包的證券兌付出問題，拖冧投資它或有義務賠償相關損失的金融機構，繼而令市場流動性繃緊，惟分析指，SVB仍有顯著價值。

事實上，SVB不乏潛在白武士，據報橡樹資本等基金有意收購SVB初創和上市公司客戶的存款，擬斥60至75美仙收購每一美元的存款，還有人出80美仙博得到股權；富瑞則準備應風投基金客戶請求打救他們投資的公司。SVB同系硅谷銀行證券的管理層據報準備從母企回購公司，以免失去大量人才和價值。

上市公司亦陸續自行交代SVB事件，財富管理服務商諾亞控股（06686）表示，其在SVB擁有的現金和現金等價物少於100萬美元，佔總額0.2%以下，業務和財務所受影響不大，資產管理業務擔任若干在該行開戶之投資基金的普通合夥人或管理人，已採取必要措施防止或減少對該等基金的潛在影響。

SVB風波亦波及加密貨幣，惟穩定幣USDC發行者Circle強調，USDC有足額現金和美國國債支持，並承諾會填補33億美元SVB存款的資金缺口；USDC周日回穩，於東京早上更重返一美元。比特幣每枚處於兩萬美元樓上。