本周財金焦點：美國2月CPI升幅料回落　另歐央行料續加息半厘

美國聯儲局即將在本港時間下周四(23日)凌晨公布議息結果，加息幅度繼續是市場焦點所在，而左右其加息幅度的重點數據包括周二(14日)公布的2月消費物價指數(CPI)，市場預期按年升幅將回落至6%水平。

周三(15日)出爐的同月零售銷售數據按月升幅，料將由對上一個月的3%，大幅回落至0.2%，反映消費者支出漸見疲弱。此外，美股投資者需注意美國已踏入夏令時間，美股交易時間提早至本港時間晚上9時30分至翌日凌晨4時。

另外，歐洲央行將在周四(16日)公布議息結果，料將加息半厘。中國方面，周三會公布1至2月包括社會消費品零售總額等一系列經濟數據，展現復常初期經濟復甦進度。

【周二】

●英國2月失業率

●美國2月消費物價指數(CPI)

【周三】

●中國1至2月規模以上工業增加值、社會消費品零售總額、城鎮固定資產投資，以及全國房地產開發投資

●中國2月城鎮調查失業率

●歐元區1月工業生產

●美國2月生產物價指數(PPI)和零售銷售

●Adobe和Dollar General公布業績

【周四】

●新西蘭去年第四季國內生產總值(GDP)

●日本2月貿易帳

●澳洲2月失業率

●美國2月建築批核和新屋動工

●歐洲央行公布議息結果

【周五】

●美國2月工業生產和領先指數

●聯邦快遞(FedEx)公布業績

註：香港時間