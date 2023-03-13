周樂樂：A股短期調整　關注自主研發板塊

過去一周，滬深兩市主要指數均下跌，其中，中小100與滬深300指數跌幅最大均逾3.5%。申万一級行業中，31個行業均下跌，其中，環保、通信、電力設備板塊跌幅較小，而非銀金融、汽車和建築材料板塊跌幅居前。數據上看，受到國內通脹數據不及預期，美國聯儲局鷹派言論以及美國硅谷銀行流動性危機等利空因素影響，上周市場整體處於調整狀態，各行業普遍表現較為低迷。

從國內市場看，國內近期召開兩會，會上繼續強調穩增長與擴內需，提出今年國內GDP的增長5%的目標基本符合市場預期。在財政政策上繼續保持積極，突出加力提效，將財政赤字率提升至3%，比上年提升0.2個百分點，赤字規模為3.88萬億，比去年增加5,100億元。貨幣政策上穩健適度，突出精準有力，預計國內在信貸投放上將保持適度的規模，不會搞大水漫灌，而是更加註重解決經濟修復中的結構性問題，加大對普惠小微、製造業、科技創新等領域的支持力度。在經濟數據上，國內2月社融、信貸數據超預期，反映出在國內穩增長政策支持下實體經濟信貸需求在逐漸恢復，企業信用環境逐步改善，但國內近期公布的2月CPI數據卻不及預期，可以看出國內當前終端消費需求仍顯疲弱，居民消費信心依舊不太足，因此國內著力擴大內需消費刻不容緩，預計兩會後國內政府將會加大力度推出一系列刺激內需，促消費的政策，如近期各地政府和車企為了提振汽車消費而在陸續出台一系列降價優惠補貼與購車禮包。

從環球市場看，近期美國就業、通脹及零售等經濟數據表現較為強勁，加上聯儲局主席鮑威爾頻繁發表鷹派言論，稱將考慮加快加息步伐，最終利率水平可能高於此前預期，有必要給超出預期的經濟數據降溫，並且稱通脹回落至2%的目標仍有很長的路要走。這些因素使得市場對聯儲局加息幅度以及終端利率水平的預期提高，市場目前預期3月份聯儲局加息50個基點的可能性大幅提升，以及預期今年終端利率將升至5.5%至5.75%之間。目前這種鷹派言論使得市場短期承壓，但從中長期來看，美國通脹回落趨勢並未改變，美國加息周期已進入尾聲，市場短期承壓調整為投資者帶來低吸的機會。另外，3月11日美國第十六大銀行硅谷銀行因資不抵債遭金融監管部門關閉，使得市場短期恐慌性情緒蔓延，投資者情緒低迷。

筆者認為其發生流動性擠兌的原因是其在低利率周期環境下吸收大量公眾存款並在資產端配置了大量長期限的債券與MBS資產，存貸款期限錯配嚴重，而在聯儲局持續加息背景下，該銀行在遭遇存款人擠兌後發生流動性危機，雖然美國財長耶倫稱美國銀行體系仍保持韌性，對銀行監管機構充滿信心，但仍需持續關注恐慌性情緒蔓延後可能造成的進一步更廣泛的銀行危機事件。

展望後市，短期聯儲局鷹派言論以及美國硅谷銀行發生流動性危機等利空因素使得外圍市場情緒下降明顯，疊加目前國內通脹數據不及預期，需求尚待恢復，國內短期市場氣氛偏弱，但預計新一屆領導團隊上台後將推出更加積極穩健的政策來提振經濟，市場下跌空間有限。策略上，繼續關注自主可控、符合國家安全的半導體，軍工，信創等行業，以及關注消費、互聯網科技等內需消費超跌回升機會。

勝利證券副首席運營官 周樂樂