道期挫250點　比特幣飆7%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.3%，至104.22；港匯見7.8469；離岸人民幣(CNH)報6.9096；美元兌日圓處134.92；歐元報1.0683，英鎊報1.2079。金價處1,876.78美元。布油報83.00美元，紐油報76.97美元。比特幣飆7.7%，報2.21萬美元。道指期貨跌250點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水180點。

●道指上周五(10日)收報31,909點，跌345點或1.07%，連跌4個交易日。標指收報3,861點，跌56點或1.45%。納指收跌199點或1.76%，報11,138點。全個星期，三大指數累挫4.4%至4.7%。

●港股ADR指數向下，按比例計算，收報19,274點，跌44點。

●3月恒生指數夜期收報19,329點，升28點，高水9點，成交25,801張。

●倫敦布蘭特期油上周五收報每桶82.78美元，升1.19美元或1.46%。紐約期油收報每桶76.68美元，升96美仙或1.27%。全周計，布油跌約3.6%，結束兩星期升勢；紐油累計跌近3.8%。

●紐約期金收報每安士1,867.2美元，升32.6美元或1.8%。全周升約0.7%，連升兩周。

●英國富時100指數上周五收報7,748點，跌131點或1.67%。德國DAX指數收報15,427點，跌205點或1.31%。法國CAC指數收報7,220點，跌95點或1.3%。全周計，英德法股市分別累跌2.5%、約1%、逾1.7%。

●中國移動預告派息比率將增至利潤7成以上。

●中國財險料全年淨利潤增最多2成。

●新地雷霆：NOVO LAND 8個月內售逾2千伙，套現137億元。

●融創服務發盈警，料全年虧損不逾5億元人民幣。

●本周財金焦點：美國2月CPI升幅料回落 另歐央行料續加息半厘

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