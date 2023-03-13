基石藥業：合作夥伴旗下藥物泰吉華耐受性良好

與此前報道的一致，泰吉華在主要和所有關鍵次要終點均具有統計學顯著性與臨床意義的重大改善。更新的結果進一步證實了泰吉華在病理性肥大細胞負荷、疾病症狀——包括總症狀評分(TSS)、最嚴重的症狀和所有類型症狀，以及生活品質方面均具有獲益。泰吉華治療的患者在各個臨床指標上均可見48周內的改善持續加深。泰吉華耐受性良好，安全性優於安慰劑組，泰吉華治療的患者中96%選擇在開放標籤擴展研究中繼續接受該治療。

基於該研究數據，Blueprint Medicines已經向美國食品藥品監督管理局(FDA)提交了泰吉華的補充新藥申請(sNDA)，並向歐洲藥品管理局(EMA)提交了泰吉華的二類變更行銷授權申請(MAA)，用於治療ISM患者。FDA已經授予泰吉華該項申請的優先審查資格，處方藥使用者付費法案(PDUFA)規定的行動日期為2023年5月22日，同時，EMA已經確認了泰吉華的MAA。