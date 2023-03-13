全球關注「雷曼2.0」　一文追蹤硅谷銀行事態進展...

美國主力服務初創企業及創投基金的硅谷銀行(Silicon Valley Bank，SVB)上周五(10日)遭到加州金融保護和創新部勒令關閉，由美國聯邦存款保險公司(FDIC)接管，重演2008年金融海嘯一幕，也是全美國史上第二大銀行倒閉事件。究竟這間曾掌握近2,100億美元(約1.63萬億港元)資產、全美排行第16的銀行，如何在短短幾日成為全球金融市場關注的最大焦點？以下作一簡短回顧：

●背景

美國聯儲局為了應對通脹急升，去年啟動了新一輪的加息周期，聯邦基金利率由原先接近零的水平，一年間上調至4.75厘，本月更有機會5厘或更高。持續大幅加息後，美國不少金融機構成本收益倒掛，前期配置的債券面臨帳面虧損，資金期限錯配，引發流動性危機。

●3月8日

硅谷銀行為了增加流動性，被逼出售210億美元的證券資產，並實現了18億美元損失，為。市場敲響警號。

●3月9日

硅谷銀行突然宣布巨額融資計劃，以抵銷拋售債券投資組合所引發的損失。股價暴跌60.41%，創20多年最大跌幅。投資者和存戶試圖從硅谷銀行提取420億美元，使該銀行的現金餘額跌至負9.58億美元，這是10多年來美國最大的銀行擠提事件之一。

●3月10日

硅谷銀行股價在盤前一定再跌超過60%，不過該股隨後宣布全日停牌。中午時分，加州金融保護和創新部宣布關閉硅谷銀行，並任命FDIC為破產管理人。

●周末期間

硅谷銀行被接管後，其影響與周末期間進一步發酵，多間企業披露在硅谷銀行的風險敞口。

美國串流電視媒體營運商Roku向美國證交會(SEC)遞交的文件中稱，公司約4.87億美元或佔整體26%的現金儲備存放在硅谷銀行，公司不清楚能在多大程度上收回在硅谷銀行的存款。但該公司強調，有足夠的資金滿足至少未來12個月的財務支出。

「元宇宙第一股」Roblox表示，其30億美元現金中的5%存在硅谷銀行。

穩定幣巨頭Circle表示，該公司約400億美元的USD Coin儲備中，有33億美元在硅谷銀行。

全球最大的住宅太陽能企業SunRun指，在硅谷銀行的存款總額不超過8,000萬美元。

此外，硅谷銀行的英國子公司已經停止交易，不再吸納新客戶，料將宣布破產，這也引發了英國初創企業的恐慌。

美國財長耶倫周日(12日)受訪時表示，正與銀行業監管機構密切合作，應對硅谷銀行倒閉事件，同時保障存戶，但當時她指不考慮進行大規模救助。

消息指，硅谷銀行母公司硅谷金融正在尋求買家，可能涉及部分或整體出售公司資產，目標是在周一(13日)前完成交易。

●3月13日

●早上6:15

美國財政部、聯儲局、及FDIC發布聯合聲明，稱正在採取果斷行動，以增強公眾對銀行體系的信心，來保護美國經濟。FDIC會100%保障硅谷銀行存戶存款，存戶將可於周一(13日)取得資金，美國納稅人不會承受損失。聯儲局會為所有合資格銀行注資，應付擠提。

當局還宣布，紐約Signature Bank有類似系統性風險，於周一全日關門。Signature Bank所有存款人都保持完整，與硅谷銀行一樣，納稅人不會承擔任何損失。

聲明指，相關股票投資者及某些無擔保債務將不受保護，硅谷銀行領導層將完全被撤換。根據法律，存款保險基金在行動中任何損失，將透過對銀行的特別評估來彌補。

聯儲局在另一份聲明中指出，為存款機構提供的額外資金，來自新的銀行定期融資計劃(BTFP)，規模為250億美元，為銀行和其他符合條件的存款機構提供長達一年的貸款，以抵押美國國債、機構債務和抵押支持證券，以及其他合格資產作為抵押品，資產均以面值估值，BTFP將成為針對高質量證券的額外流動性來源，消除機構在壓力時，被迫以低價出售這些證券。聯儲局預計，沒有必要動用這些資金，並指正在密切關注金融市場的發展。

●早上8:00

南韓央行發聲明指，將密切監控硅谷銀行對市場的影響，必要時將採取穩定市場的措施。南韓財長秋慶鎬稱，金融市場波動和不確定性上升。

●早上8:40

美國總統拜登稱，很高興財政部迅速解決了硅谷銀行的問題，政府計劃繼續努力加強對大型銀行的監管力度。他將在當地時間周一上午發表講話，

●早上9:15

英國首相辛偉誠表示，將於財政大臣、英國央行和監管機構就硅谷銀行事件展開討論。他強調英國的整體金融體系穩健，政府將繼續支持科技領域和就業市場。

●業界分析

有「聯儲局線人」之稱、負責報道聯儲局新聞的美國記者Nick Timiraos在最新文章裏指出，硅谷銀行倒閉引發的風波，可能威脅到更大範圍內的金融穩定，因而大幅打消了市場對聯儲局今月加息0.5厘的預期，市場目前更傾向於3月只加息0.25厘。

內媒引述分析人士表示，硅谷銀行倒閉凸顯美國聯儲局激進加息的負面影響。激進加息導致債券價格下跌，商業銀行存款流失過快、融資成本增加。目前的利率環境可能對銀行業產生嚴重後果，美國商業銀行等金融機構或將因銷售或持有多種金融產品而面臨總計6,200億美元的損失。

有中資券商分析指，硅谷銀行事件引發了市場對美國銀行業整體的恐慌，美國部分中小型銀行有機會步硅谷銀行後塵，部分歐洲銀行和新興市場也將受到波及。然而，由於美國大型金融機構受波及的概率較低，美國經濟受顯著負面衝擊的概率也不高，所以美國通脹與聯儲局貨幣政策路徑可能並不會受到明顯的影響。

內地投行中金認為，從歷史經驗看，流動性衝擊具有突發性及不可預測，目前整體情況可能並沒有市場憂慮般大。該行指出，槓桿方面，金融危機後，美國金融部門在強監管下整體槓桿處於較低水平，加上資本充足率相對健康，相信發生大面積的債務危機可能性似乎不高，硅谷銀行事件可能無法代表整個美國銀行體系。在極端假設下，若後續流動性繼續收緊，致引發更大層面與程度的流動性衝擊，美國聯儲局應有充足的手段去提供流動性作為支持。

諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)認為，硅谷銀行(SVB)倒閉對金融界威脅輕微，不能與雷曼相提並論，亦不會觸發更多銀行倒閉。他指出，隨着SVB近年成為科技風險投資生態系統的重要組成部分，非常擅長與創投基金(VC)建立關係，從中獲得存款。

他指出，SVB持有大量現金並將其投入長期證券，在當時提供了良好投資回報。不過隨着孳息率增加，這些回報率下降。雖然這為SVB帶來大問題，但蔓延至其他銀行的可能性很小。而SVB倒閉無疑會對風險投資生態系統產生影響，但看來最多像是一場相當小的行業危機。