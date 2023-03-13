英國銀行商討打救SVB當地存戶　滙豐等據報競購分行

外媒報道，英國多家銀行正與英國財政部就一項潛在計劃進行談判，擬從硅谷銀行英國分行接收存戶，避免該國科技業出現大規模混亂，並試圖安撫市場。知情人士透露，英國一些最大的銀行周日(12日)一直在與部長們商討計劃。知情人士指，如果政府未能找到買家，這將是一個B計劃。根據該計劃，幾家大銀行將接收硅谷銀行英國分行的存戶，向他們提供資金，直到他們從該分行取回資金。

知情人士透露，阿聯酋阿布扎比一位高級王室成員控制的投資公司皇家集團(Royal Group)正考慮收購硅谷銀行英國分行的可能性。該集團由阿聯酋國家安全顧問Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan擔任主席。據悉，該集團目前尚未作出最終決定，可能不會提出投標。

另外，英國橡樹銀行(OakNorth Bank)及清算行倫敦銀行(The Bank of London)對硅谷銀行英國分行提出正式收購提議。