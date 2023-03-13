克魯格曼：SVB出事屬小型危機　不會觸發更多銀行倒閉

外媒報道，諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)淡化硅谷銀行(Silicon Valley Bank，SVB)的倒閉對金融界的威脅，認為SVB與雷曼不同，只是「閒聊及有氣氛的銀行」(Schmoozing and Vibes Bank)，SVB倒閉不會觸發更多銀行倒閉。

克魯格曼指，隨着SVB近年成為科技風險投資生態系統的重要組成部分，其存款迅速增長。他指，「那麼SVB賣甚麼？據我所知，它非常擅長與硅谷，特別是VC建立關係。」

他表示，SVB持有大量現金並將其投入長期證券，在當時提供了良好投資回報。不過隨着孳息率增加，這些回報率下降。

雖然這給SVB帶來大問題，但克魯格曼認為蔓延至其他銀行的可能性很小。他表示，確實擔心SVB倒閉對風險投資生態系統的影響，但認為這看來最多像是一場相當小的行業危機。

克魯格曼的樂觀看法與美國億萬富豪及知名企業家Mark Cuban和阿克曼(Bill Ackman)的觀點形成鮮明對比，他們分別呼籲美國聯儲局購買SVB債券和提供高度稀釋的政府救助計劃。