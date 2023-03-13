美國為首發達國家今年內恐陷衰退　亞洲國家增長更強？

歐美一眾發達經濟體持續加息，儘管實體經濟數據仍未反映出衰退迹象，但加息帶來的影響已開始浮現。宏利投資管理執行總監兼環球宏觀策略部聯席主管Sue Trinh表示，全球發達經濟體可能會在今年內陷入衰退，並警告要小心滯脹的風險。

Trinh指出，貨幣政策對經濟的影響通常滯後12至18個月。考慮到美國聯儲局正正是於去年3月正式開始加息周期，距離現在剛好差不多一年。因此，她認為未來數月加息的影響將真正傳遞至實體經濟活動。

她也指出，雖然近期美國就業數據依然偏強，但勞動力市場屬於「滯後」指標；而多年來一直準確的「前瞻」指標──美國債息曲線已出現倒掛，即短期國債孳息率高過長期國債，此乃過去行之有效的衰退信號。

在基礎情景下，宏利投資管理預期美國將步入衰退，足以讓通脹回落，並且讓聯儲局重新減息，但具體時間點仍難確認。她表示，這種情況可能在今年底前出現，但也有可能延遲。她亦坦言，通脹的「黏性」讓聯儲局乃至市場感到驚訝。

她解釋指，理論上通脹有一半是由供應因素所驅動，包括俄烏戰爭等地緣政治問題，而聯儲局加息並不能解決來自供應層面的物價上漲壓力。目前通脹存在「不對稱」的上行風險，假如情況惡化，有機會引發「滯脹」，即通脹高企的同時，經濟停止增長乃至陷入衰退。

看好亞洲經濟增速穩健

基於上述分析，她在全球範圍中更看好亞洲市場。若論經濟增長，亞洲相對較發達市場而言增速更穩健，預計今年增長差異優勢會進一步擴大。亞洲通脹壓力亦低於歐美等成熟市場，央行有條件更快進入寬鬆的貨幣政策周期。此前海外投資者對於亞洲的配置比重較低，資金或將重新流入。

具體而言，她偏好一些有結構性增長的地區，如印度、印尼、越南等，能受惠全球供應鏈多元化趨勢，有望成為區域的製造業樞紐，並且錄得穩定的外國直接投資流入。至於作為亞洲最大經濟體的中國，雖然受地緣政治風險等困擾，惟其可再生能源、創新科技及消費升級主題仍值得關注。