【高盛推介】騰訊重上350元 即市資金留意淡倉
2023年03月13日 12:09
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上日失守340港元水平，跌約2.5%，周一(13日)早段反彈。高開約2.7%後升幅擴大，最高見351.6元。現報350.2元，升約5.6%。騰訊將在本月22日公布去年業績，市場料非國際財務報告準則純利介乎1,096.72億至1,228.78億元人民幣，按年下跌0.7%至11.4%。市場並關注騰訊管理層對今年復甦展望、成本優化進展等。
觀察個股輪證資金流向，好倉於上周獲資金積極吸納，5個交易日皆錄得資金流入，合共約6,600萬元，為上周最多資金流入的個股相關資產。
觀察港股通資金流向，可見北水於上周五繼續買入騰訊，錄得約6,600萬元資金淨買入。
投資者如看好騰訊，認購證方面的低面值價外選擇可留意騰訊購(13514)。中年期選擇可留意高敏感度騰訊購(14212)。熱門選擇可留意貼價騰訊購(11243)，低時間值損耗。牛證方面可留意騰訊牛(68725)，與現價有約20元收回距離。
騰訊購13514，行使價422.42元，2023年7月3日到期，實際槓桿8.6倍，低面值價外選擇。
騰訊購14212，行使價400.2元，2023年7月21日到期，實際槓桿7.3倍，中年期，高敏感度。
騰訊購11243，行使價363.124元，2023年6月9日到期，實際槓桿7.4倍，熱門、貼價。
騰訊牛68725，收回價330元，行使價327.2元，換股比率500，槓桿比率15.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看淡騰訊，認沽證方面的高敏感度選擇可留意騰訊沽(12198)，高槓桿選擇可留意騰訊沽(11849)。熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊(55889)，遠熊選擇可留意騰訊熊(55172)，與現價有約10及20元收回距離。
騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.2倍，高敏感度。
騰訊沽11849，行使價283.751元，2023年5月31日到期，實際槓桿9.0倍，高槓桿。
騰訊熊55889，收回價360元，行使價363元，換股比率500，槓桿比率24.2倍，市場上槓桿最高之一近熊。
騰訊熊55172，收回價370元，行使價373元，換股比率500，槓桿比率14.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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