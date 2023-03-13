余偉文預告下周五夥BIS　合辦復常後首個金融監管界國際會議

香港金融管理局總裁余偉文表示，自從去年香港對外航班陸續復常後，金管局盡力爭取出席海外國際會議的機會，親身向國際社會鬧介紹香港最新情況。

他指，去年峰會的成功為香港重返國際舞台掀開序幕，金管局正密鑼緊鼓籌備今年各式活動，希望能讓更多財金界人士體驗「Hong Kong is back!」。除了去年11月上旬再一次舉辦峰會外，還會舉辦幾場大型國際會議，包括下周三及四(22至23日)舉辦巴塞爾銀行監管委員會(BCBS)會議，以及下周五(24日)與國際清算銀行(BIS)合辦的研討會。

他表示，這一連串的國際級會議與峰會一樣高規格，不同的是，峰會賓客以國際金融機構負責人為主，但上述會議則主要邀請中央銀行及監管機構代表，例如西班牙央行行長兼BCBS主席Pablo Hernández de Cos，將會為下周五研討會作主題演講。

他提到，這幾場會議都與BIS有關。適逢今年是金管局成立30周年，亦是BIS在港的亞太區代表處成立25周年，令今年舉辦的連串會議別具意義。下周三及四的BCBS會議移師至香港舉行，是自2020年新冠疫情爆發以來，第一次在巴塞爾以外舉行的實體會議。這不但凸顯香港的國際金融中心地位，也肯定香港維持國際金融穩定的貢獻。

下周五金管局與BIS合辦的「在創新時代下與時並進的銀行業監管」研討會，既是香港復常後第一個金融監管界國際會議，又是金管局30周年一系列活動的「頭炮」。金管局邀請了逾100名央行、監管機構和金融機構領袖出席，討論與銀行業相關的前瞻議題，包括監管機構和銀行如何應對瞬息萬變的金融環境、加密貨幣的未來發展等。演講嘉賓都是業界翹楚，相信他們在研討會上的分析、見解和經驗，將為與會者擴闊眼界、帶來裨益。