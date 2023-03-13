聯交所：去年5家SPAC公司上市共籌50億

香港聯交所刊發《2022年上市委員會報告》，上市委員會主席包凱表示，今年期待刊發有關特專科技公司上市制度的諮詢總結，並歡迎首批具高增長潛力的公司上市。同時預告會繼續檢討GEM(前稱創業板)和開展對結構性產品制度(《主板上市規則》第十五A章)的檢討，同時亦計劃就將氣候披露標準調整至與氣候相關財務披露工作小組(TCFD)的建議及國際可持續準則理事會(ISSB)的新標準一致的相關建議刊發諮詢文件。

去年上市委員會審理了126份上市申請，並對6宗覆核及29宗紀律個案進行聆訊。過去一年內有10家於美國上市的中資概念股回港上市，其中6家為雙重主要上市。另亦首次有5家特殊目的收購公司(SPAC)上市，總集資額達50億元。

包氏指，過去一年致力保持聯交所旗下市場的質素和標準，亦積極提升香港市場競爭力及拓寬香港資本市場的上市管道。

聯交所就ESG事宜持續向市場提供支援及教育的措施，包括提升ESG Academy網頁上的內容並載列聯交所的最新ESG監管重點。聯交所亦舉辦了一系列氣候信息披露培訓，旨在協助公司進一步了解如何將TCFD建議融入於業務策略及匯報之中。聯交所於11月刊發有關發行人ESG披露情況的審閱報告，反映聯交所在2020年提升的ESG匯報要求，推動市場改變。

在提升市場企業管治水平方面，聯交所修訂了《上市規則》，不再接受發行人董事會只有單一性別的成員，並要求發行人制定董事會成員性別多元化的可量化目標及時間表。聯交所於2022年4月推出「聚焦董事會多元化及包容性」資料庫，於平台上詳列發行人董事會成員年齡、性別及在任時間等的資料，旨在提升有關董事會多元化的信息透明度。

上市委員會由27名獨立成員及當然委員香港交易所集團行政總裁組成。上市委員會是獨立的行政決策組織，也是聯交所的諮詢組織，職責包括監察上市科、向聯交所提供有關上市事宜的政策意見、就上市申請人、上市發行人及所涉個別人士作出重要決策，同時也是覆核機關。