陳偉明：港股19300點已消化美國加息預期

聯儲局主席鮑威爾在聽證會發言前夕，市場資金不願久戰，港股在3月初借內地優於預期的PMI數據急彈逾千點後，上周二(7日)向上假突破21,000關回落，及後鮑威爾再度放鷹表示準備好必要時加大加息幅度，而利率見頂水平或較預期更高，在加息預期顯著升温下，美股急插拖累港股跌勢加劇，隨後再傳出美國硅谷銀行「爆煲」消息，恒指於上周五(10日)跌至低見19,281點，陰燭近全日低位收市，收報19,320點，市場氣氛再度轉趨悲觀。

正當市場憂慮美國今月加息幅度可能達到半厘，而且開始擔心聯儲局不斷加息會引發較美國硅谷銀行倒閉更大的金融風險，美國今早終於出手穩定金融體系，美期回升帶動港股今早上升逾400點，升高見19,791點。事實上，港股在19,300點已大致消化美國加息預期，而硅谷銀行倒閉反而應該減低美國激進加息的憂慮，加上中國新班底穩字當頭，恒指兩萬點樓下急插，投資者應該不要恐慌，反而要把握分注撈底機會。

美國有加息隱憂，內地有政策支持，港股在好淡之中暫時仍難走出上落市格局，而上落市中投資忌低沽，要低撈，策略上傾向分注Short Put下月等價科技類板塊接貨。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明