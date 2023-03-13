【高盛推介】滙豐據報擬收購硅谷銀行英國分行　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：有報道指美國政府，為倒閉的硅谷銀行及Signature Bank存戶保障所有存款。此外，有報道引述消息，指滙豐控股正研究收購硅谷銀行英國分行。自硅谷銀行倒閉消息傳出後，銀行股股價持續波動，滙控上周五(10日)跌約3.7%，周一(13日)再度走低。早段低見55.25元的兩個月低位後跌幅收窄，現報55.75元，跌約1.15%。

觀察個股輪證資金流向，滙控好倉於上周五獲資金轉向流入，有約510萬元。淡倉於上周四錄得約180萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。

滙豐購12611，行使價65.93元，2023年7月21日到期，實際槓桿15.2倍，3個月期以上最高槓桿產品。

滙豐購13179，行使價63.68元，2023年7月24日到期，實際槓桿14.2倍，貼價、低街貨。

滙豐購14070，行使價67.82，2023年9月22日到期，實際槓桿12.4倍，中年期，低時間值損耗。

滙豐牛50096，收回價53元，行使價52元，換股比率100，槓桿比率13.7倍，相近收回價近牛中街貨較低。

滙豐牛68148，收回價46元，行使價45元，換股比率100，槓桿比率5.1倍，近10元收回距離遠牛。

滙豐沽12344，行使價45.95元，2023年7月3日到期，實際槓桿10.2倍，貼價條款之一、低面值、高槓桿。

滙豐沽11568，行使價41.95元，2023年6月1日到期，實際槓桿11.4倍，低面值、高槓桿。

滙豐熊54159，收回價65元，行使價66元，換股比率100，槓桿比率5.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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