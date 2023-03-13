道期升342點 美匯指數回落至103水平
2023年03月13日 16:11
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●美匯指數報103.87；港匯見7.8474；離岸人民幣(CNH)報6.9054；美元兌日圓報134.63；歐元企1.0724，英鎊處1.2101。金價報1,876美元。布油報83.24美元，紐油報75.13元。比特幣企2.2萬美元水平。道指期貨升342點。
●市後關注點
-美國已踏入夏令時間，美股交易時間提早至本港時間晚上9時30分至翌日凌晨4時。
●恒生指數全日收報19,695點，升376點或1.94%；國企指數收報6,590點，升144點或2.24%；科技指收報3,891點，升109點或2.89%。主板成交1,451億港元。https://bit.ly/3YFYDrK
-野村料翰森製藥今年純利按年升15%。
-碧桂園料去年轉虧約55億至75億人民幣。
●滬綜指收升38點，石油股漲2%，釀酒及傳媒娛樂股同升1.4%，煤炭及生物製藥股齊升超過1%。https://bit.ly/3ZFYXI5
●中國經濟：
-內地表明今年政府施政穩字當頭，打好四套組合拳。
●香港經濟：
-余偉文預告下周五夥BIS，合辦復常後首個金融監管界國際會議。
●「新債王」岡拉克：美債孳息曲線顯示美國快陷衰退。
●富衛傳再在港申請上市，最快次季招股籌78億元。
●聯交所：去年5家SPAC公司上市共籌50億。
●Canalys：上季可穿戴設備出貨量下降18%。
●硅谷銀行倒閉，市場弱化美國聯儲局加息預期。
●高盛：硅銀倒閉為銀行體系添壓，料聯儲局3月不加息。
●硅谷銀行「爆煲」後續：
-聯儲局出手！硅谷銀行存戶可提取所有資金。
-全球關注「雷曼2.0」，一文追蹤硅谷銀行倒閉事態發展...
-滙豐以1英鎊購硅谷銀行英國子公司。
-政府接管前幾小時，硅谷銀行員工仍獲花紅。
-克魯格曼：SVB出事屬小型危機，不會觸發更多銀行倒閉。
-南韓央行指硅谷銀行破產恐加劇全球市場波動。
-加拿大監管機構接管硅谷銀行當地分行。
-IMF對美採適當措施應對硅谷銀行倒閉事件具信心。
●又一家！美國監管機構關閉紐約州Signature Bank。
●庫克今年人工大削40%，公司MR設備或上半年亮相。