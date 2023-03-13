富衛向港交所重新提交主板上市申請

富衛集團宣布，向香港聯合交易所重新提交A1表格作主板上市申請。公司披露，截至2022年12月31日止全年業績，在2022年實現強勁增長，新業務價值達到8.23億美元，按年增長29%；分部經調整稅前營運利潤達3.34億美元。

上市文件顯示，全球發售所得款項將主要用於支持增長及抓住將業務進一步向客戶及渠道覆蓋滲透的機會。集團指，其在2021和2022年共籌集18.25億美元的私募資金，以支持公司的增長計劃。

富衛於2013年創立，業務遍及3個市場，而目前於10個市場營運，並根據地理區域劃分以下分部，包括香港(及澳門)；泰國(及柬埔寨)；日本；及新興市場(包括菲律賓、印尼、新加坡、越南及馬來西亞)。該企通過收購進入上述其中幾個市場，其戰略為進入亞洲一些增長最快速的人壽保險市場。由於該等市場的國內生產總值和個人可支配收入一直快速增長，人口一直擴充，在人口結構而言為具吸引力但投保不足的市場。

是次上市的聯席保薦人為摩根士丹利亞洲、高盛(亞洲)、招銀國際融資及J.P. Morgan Securities(Far East)。