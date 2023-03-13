【產經直播】美國硅谷銀行事件暫告一段落 港股重新出發？
2023年03月13日 16:48
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港股周一(13日)反彈，高開91點，其後升幅曾一度擴大至471點，高見19,791點，最終收市升376點，報19,695點。美國財政部將提供最高250億美元，支持聯儲局緊急銀行定期融資計劃，美國硅谷銀行(SVB)倒閉事件是否暫告一段落？而市場開始預期，聯儲局將會減慢加息步伐，港股可以重新出發？環球股市又會點行？
美匯回軟，國際油價反彈，「三桶油」中的中海油(00883)表現最省鏡，升逾半成，為表現最好藍籌，油股仍有跟進空間？
另一方面，碧桂園(02007)發盈警，集團預料去年虧損約55億至75億元人民幣，並指因受房地產市場下行影響，部分低毛利項目結轉，以及外匯波動引致的預期匯兌淨損失所致，股價逆市跌4%，收報2.1元，股份前景仍然難言樂觀？
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