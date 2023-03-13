朗屏雨後錄超購5倍　夥美聯經絡設按揭優惠

星星地產旗下的元朗朗屏雨後，周一(13日)公布已接獲近700張入票，按首兩張價單共116伙計，暫超額約5倍。項目有機會明(14日)上載銷售安排，最快周六展開首輪銷售。

該公司主席及首席執行官陳文輝表示，目前的客源中，屯門、元朗及天水圍的準買家佔整體六至七成，有信心接下來的收票情況會可觀地增加。

該公司銷售及推廣董事總經理廖漢威稱，該盤由上周五起正式收票，截至昨晚8時，已接獲近700張入票。首輪銷售有機會盡推首兩張價單全數單位，初步考慮不設大手安排，每位買家最多可購4伙。

項目聯同美聯物業及經絡按揭轉介為買家提供按揭優惠。經絡按揭轉介營運總監張顥曦稱，最新推出的「高成數高回贈Ｈ按優惠」，按揭成數最高達九成，按息全期低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，上限低至最優惠利率(P)減2.25厘，現金回贈有2.3%，年期最長30年，另特享高存息戶口。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明指，該盤收票反應理想，旗下客戶有約八成為年輕客，亦吸引部分投資者，估計項目落成入伙後，每呎租金可達50元，租金回報約3厘。