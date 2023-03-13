美監管機構聯手救SVB存戶　專家：引發道德風險...

外媒報道，美國監管機構透過存款擔保，可能遏制硅谷銀行(SVB)倒閉引發金融危機，惟部分專家警告，此舉或引發道德風險(moral hazard)，鼓勵投資者不負責任的行為。

SVB突倒閉引發連鎖效應，美國政府即採取行動，財政部、聯儲局(Fed)與聯邦存保公司( FDIC)發出聲明指，紐約州金融監管機構緊急關閉主要業務為加密貨幣的商業銀行Signature Bank，並保證硅谷銀行、Signature Bank存戶周一(13日)起可取回所有存款。

雖然藉由擔保，存戶不會損失存款，但監管機構再度引發道德風險問題，因為該措施恐令民眾失去防範金融風險的積極性。

華府智庫「彼得森國際經濟研究所」高級研究員Nicolas Veron稱：「這是一種紓困(bailout)，也是對美國體系建立方式及其激勵措施的重大改變。成本將轉嫁至每個使用銀行服務的人身上。若現在所有銀行存款都有保險，為甚麼還需要銀行？ 」

荷蘭合作銀行(Rabobank)策略師Michael Every及Ben Pickton表示：「若聯儲局支持任何面臨資產/利率痛苦的人，那麼他們實際上是在允許大規模放寬金融條件，以及飆升的道德風險。」

但亦有部分分析師指，上述行動並非紓困，因為SVB股東及無擔保債權人不在保障存款範圍內。