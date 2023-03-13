日本在全球經濟存在感下降　世界GDP排名第3恐被取代...

日本央行上周五(10日)決定維持超低利率政策，加上市場憂慮美國金融體系重演「雷曼2.0」事件，日本政府債券收益率周一(13日)繼續下行。周一日本10年期國債收益率一度跌穿0.3%，是去年12月以來首次。此外，在日圓持續貶值之下，據日媒推算，日本目前國內生產總值(GDP)排世界第3的名次岌岌可危。

債市不振 日股跌逾1%

受債市不振等消息影響，三井住友金融集團(Sumitomo Mitsui Financial Group)及瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group)周一股價分別跌4.16%及4.94%；至於日經平均指數則跌311點或1.11%，收報27,832點。

值得留意的是，日本在世界經濟領域的存在感亦正在逐步下降。有日媒將去年日本和德國的名義GDP乘以年均匯率進行比較，發現日本的美元計價GDP為4.23萬億美元，而德國則為4.06萬億美元，兩者僅相差1,700億美元，相較2020年的1.15萬億美元差距大幅收窄。而德國名義GDP目前排名世界第4。

分析認為，日本經濟一直以來欠缺增長動力，存在結構性問題，是導致當地經濟每況愈下的元兇。事關當地長期依賴海外進口大量能源資源，加上電子行業的競爭力減弱，令商品出口的盈利能力也出現下降。除此之外，當地少子化和人口減少，勞動力下降亦對產生構成明顯影響。若果日本要在世界經濟中保持一定地位，須借助工資上升擺脫通縮以及企業盈利能力復甦帶動，兩大因素皆不可或缺。