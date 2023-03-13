樓價回落　大埔三房售895萬蝕37萬離場

二手樓價高位回落，大埔寶馬山有套三房單位，累減35萬元，以895萬元沽出，原業主持貨約5年，帳面仍蝕讓約37萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯江雲龍表示，北角海新大廈高層B室，實用面積約308方呎，兩房間隔，新婚上車客在區內尋覓單位多時，原業主減價約15萬元，即以565萬元承接，呎價約18,344元，原業主於2015年7月以約500萬元購入，帳面獲利約65萬元，物業升值約13%。

●中原梁紹雄指，西半山俊傑花園高層B室，實用面積約781方呎，套三房間隔，以2,032萬元易手，呎價約26,018元，原業主於2005年以590萬元買入，持貨約18年帳面獲利1,442萬元，單位升值約2.44倍。

●美聯陳凱廸稱，西營盤翠安閣低層A室，實用面積約338方呎，兩房間隔，獲外區上車用家垂青，並以590萬元成交，呎價約17,456元，原業主於1997年1月以約196萬元購入，轉手帳面利約394萬元，物業升值約2.01倍。

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九龍區

●世紀21富山劉倩彤表示，鑽石山居屋采頤花園8座高層E室，實用面積約431方呎，兩房設計，去年年中放盤，未補價第二市場叫價為548萬元，放盤9個月，最終減價62萬成交，以486萬元成交，呎價約11,276元。

●中原余社朝稱，九龍塘畢架山花園5座中高層A室，實用面積約1,126方呎，套三房間隔，另設工人套房，享煙花市景，最初開價1,600萬元，現以1,480萬元易手，呎價約13,144元，新買家為外區換樓客。

●美聯霍志遠指，奧運站維港灣1座低層D室，實用面積約647方呎，三房間隔，早於2021年8月以1,450萬元放售，面對市況調整，累減340萬元或約23%，獲用家以1,110萬元承接，呎價約17,156元，原業主約4年帳面獲利60萬元，單位升值約6%

●利嘉閣甘尚德透露，奧運站柏景灣7座低層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，叫價約950萬元，吸引一對準備結婚上車客洽購，累減約15萬元，最終以約935萬元成交，呎價約20,064元。

●中原歐陽振邦稱，長沙灣愛海頌1座低層C室，實用面積約477方呎，兩房間隔，望街景，最初開價800萬元，議價後以792萬元易手，呎價約16,604元，原業主於2020年2月以764.1萬元購入，帳面獲利27.9萬元，約3年升值約4%。

●香港置業翁嘉慧指，長沙灣泓景臺3月暫錄7宗買賣，包括1座高層A室，實用面積約507方呎，兩房間隔，望園景，以約930萬元放盤約8個月後，獲外區客接洽，議價後減價約37.2萬元，以約892.8萬元易手，呎價約17,609元。

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新界區

●中原霍栢雄表示，大埔寶馬山10座中層D室，實用面積約727方呎，套三房間隔，開價約930萬元，議價後以895萬元沽出，累減35萬元，呎價約12,311元，新買家為換樓客，原業主則於2018年以932萬元購入，持貨約5年帳面蝕讓約37萬元。

●美聯楊浩然指，大埔天鑽1座中層B室，實用面積約382方呎，一房間隔，首置客購入自住，原業主開價600萬元，雙方議價後，終以573萬元成交，呎價約15,000元，原業主於2019年以543.8萬元購入，持貨逾4年帳面獲利29.2萬元，物業升值約5.3%。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋顯明苑中層11室，實用面積約216方呎，開放式間隔，望山景，去年11月於已補價自由市場放盤叫價350萬元，減27萬元，以323萬元成交，呎價約14,954元，原業主持貨約4年，帳面獲利23萬元。

●利嘉閣鄭健沐指，將軍澳蔚藍灣畔3座中層H室，實用面積約566方呎，兩房連多用途房間隔，望內園景，雙方議價後以約875萬元易手，呎價約15,459元，屋苑現時有約90個放盤，入場費由770萬元起。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區3月暫錄約45宗二手買賣，較上月同期錄約70宗減少，嵐岸6座中層C室，實用面積約488方呎，兩房間隔，開價約740萬元，議價後以722萬元易手，呎價約14,795元，新買家為用家。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山翠擁華庭11座高層C室，實用面積約762方呎，三房連儲物室間隔，放盤5個月，叫價980萬元，減價30萬至950萬元獲買家承接，呎價約12,467元，單位於2021年曾作內部轉讓，轉手需付額外印花稅。

●世紀21奇豐張翠珊指，馬鞍山雅典居1座高層A室，實用面積約727方呎，三房間隔，享海景，放盤時叫價1,050萬元，放盤兩星期，其後調整至1,032萬元沽售，呎價約14,195元。

●美聯廖粕光稱，沙田御龍山9座高層A室，實用面積約1,845方呎，獲來港剛滿7年新買家，取身份證後即入市，成交價3,878萬元，呎價約21,019元，原業主於2017年以3,700萬元購入，持有該物業逾5年帳面獲利178萬元，物業升值近5%。

●中原黃毓文表示，粉嶺牽晴間3月錄約3宗買賣，屋苑3座低層H室，實用面積約393方呎，兩房間隔，放盤時開價約538萬元，日前獲兩組客人同時洽購，最終以502.8萬元獲承接，呎價約12,794元，新買家為上車客，購入單位自用。

●中原葉浩麟稱，天水圍嘉湖山莊3月錄得19宗買賣，美湖居2座頂層連天台戶，實用面積約544方呎，三房間隔，外區換樓客以580萬元承接，呎價約10,662元，原業主於2011年9月以287.3萬元買入，持貨不足12年帳面獲利292.7萬元，期內升值約1倍。

●祥益邱家邦指，屯門恒豐園3座低層F室，實用面積約573方呎，三房間隔，區內首置客即睇即買，以552.8萬元購入上址作自住，呎價約9,647元，原業主於2011年以約247萬元購入，轉手帳面獲利305.8萬元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋龍門10座低層D室，實用面積約592方呎，三房間隔，原業主調整價格，累積減價約32萬元，區內綠表客便決定於未補價第二市場以368萬元購入自住，呎價約6,216元。

●利嘉閣司徒俊傑透露，葵青區上月錄得過百宗二手買賣，葵涌葵芳閣1座低層C室，實用面積約473方呎，三房間隔，2022年5月放盤叫價618萬元，累減66萬元，以約552萬元沽出，呎價約11,670元。

●中原林恩信表示，荃灣區33月累錄約50宗二手買賣，海之戀‧愛炫美5C座低層A室，實用面積約524方呎，兩房間隔，本月由1,000萬元，降價至980萬元，議價後再減12萬元，以968萬元沽出，呎價約18,473元，新買家為年輕上車客。

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