【難搵食】蘋果公司爆高層離職潮　為乜超高薪都唔願做？

外媒報道，蘋果公司似乎面臨前所未見的高層離職潮。由2022年下半年以來，該公司已經失去十數位高級管理人員。

據悉，這些高層大多擁有副總裁頭銜，是蘋果公司的重要人物之一，負責不少核心營運。離職高層包括負責工業設計、在線商店、信息系統、蘋果雲計算、硬件和軟件工程、私隱事務、新興市場銷售、訂閲服務及採購等領域的副總裁。

分析稱，過去幾年，蘋果公司一年或流失一至兩名副總裁，如2021年其自動駕駛汽車項目負責人跳槽至福特汽車公司。與目前高比例高管離職潮形成對比。

當然，蘋果公司亦有新高管加入，例如新聘一位首席人事官及一位首席信息官。

而最近離職高層大多數為資深人士，已在該公司工作15年或以上，而設計和服務副總裁等人更處於處於職業生涯的黃金期。報道更指，是次離職潮或只是開端——該企有不少副總裁已在蘋果公司工作數十年，或於未來幾年退休。

分析指，離職部分原因或是管理人員的責任負擔愈來愈重。據報，經過多年發展，蘋果公司變得更官僚，尤其是產品開發方面。內部政治及跨部門的爭拗更難駕馭。

甚至是蘋果公司的結構，本身就是一個壓力源頭。公司按職能組織，意味着團隊為其所有重要產品作貢獻。例如，硬件工程副總裁將幫助監督iPhone、Apple Watch、iPad、Mac和AirPods的部分部件，軟件工程領導者將管理團隊，為iOS、macOS、watchOS和tvOS做出貢獻，而上述產品在數十種硬件產品上運行。

在早期發展階段，該類組織可以令蘋果公司能將最好的心思放於產品組合中的每一項上，卻也導致產品開發延遲，資源分配過於分散及增加工程複雜性。

最後，離職最大原因可能是金錢。在經歷三年薪金大幅上升後，蘋果公司股價於去年下跌近30%。以蘋果公司副總裁為例，股票收入或遠遠超過薪酬的一半。