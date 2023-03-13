大埔二手蝕讓不斷！半新樓4年貶2成 大三房揸5年仍輸

二手住宅市場仍錄蝕讓個案，大埔寶馬山一個套三房單位，減價後以895萬元售出，原業主持貨約5年轉手，帳面蝕讓約37萬元。

中原霍栢雄表示，上述單位為10座中層D室，實用面積約727方呎，套三房間隔，開價約930萬元放售，議價後累減35萬元，獲換樓客購入，呎價約12,311元。原業主則於2018年以932萬元購入單位，期內帳面貶值約4%。

同區白石角屬近年新供應集中地，樓價因而受壓。中原曾嘉匯指，雲滙最新錄1期6座高層B1室開放式戶，實用面積約278方呎，開價約488萬元，議價後售473萬元，呎價約17,014元。該單位2019年成交價為589萬元，單位約4年帳面貶值約116萬元或約20%，當中未扣除有機會獲得的現金回贈及優惠。

此外，部分心急業主付辣招稅出貨。世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山翠擁華庭11座高層C室三房戶，放盤5個月，減價30萬元，以950萬元獲承接，呎價約12,467元。據了解，單位於2019年9月曾作內部轉讓，現時轉手料需付額外印花稅。

另何文田皓畋再錄損手成交。市場消息透露，該盤6座中層F室，實用面積約587方呎，兩房間隔，剛以1,193萬元售出，呎價約20,324元。據了解，單位於2019年中以1,250萬元購入，帳面貶值約4.6%。