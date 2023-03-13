美股道指跌逾百點　銀行股暴瀉　第一共和銀行挫近七成

硅谷銀行(SBV)倒閉事件繼續發酵，美股3大指數周一早段續跌，道指續跌168點，至31,741點；標指跌48點，至3,812點；納指跌132點，報11,005點。港股夜期報19,387點，跌240點；低水309點。

金融板塊繼續偏軟，被指財務狀況高危的第一共和銀行曾跌66.88%；西太平洋合眾銀行跌45%。一些規模較大的金融公司亦受牽涉連，嘉信理財跌19%，摩根大通及花旗分別跌3.1%及6.35%。

接連有銀行出事，對於正在推進加息壓抑通脹的聯儲局而言相當棘手。高盛估計，由於美國銀行體系所面臨的壓力及不明朗前景，聯儲局將於下周議息會議暫停加息，但仍預期聯儲局將在5月、6月及7月各加息0.25厘，使聯邦基金利率升到5.25至5.5厘區間。

野村亦指，美國財政部及聯儲局的聲明，應能為銀行存戶及金融市場注入信心，危機蔓延的風險已大大降低，可提振風險胃納。不過，考慮到聯儲局依然尋求降低通脹，未來數月經濟增長相信依然會有放緩迹象。不過，若聯儲局真的暫停加息，經濟「軟着陸」的機會將會增加。

反映利率期貨市場的FedWatch工具亦顯示，目前市場已預估今年底前聯儲局有逾60%機率開始減息。