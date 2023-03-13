新盤輪流應市　元朗項目最快周六開賣

新盤市場百花齊放，正值收票階段的元朗項目，最快周六展開首輪銷售。餘貨樓盤亦加快推售步伐，堅尼地城新盤有個別單位提價，並落實周五發售4伙。

●元朗雨後暫錄約700張入票

星星地產旗下的元朗朗屏雨後，周一(13日)公布已接獲近700張入票，按首兩張價單共116伙計，暫超額約5倍。項目有機會明(14日)上載銷售安排，最快周六展開首輪銷售。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，目前的客源中，屯門、元朗及天水圍的準買家佔整體六至七成，有信心接下來的收票情況會可觀地增加。

該公司銷售及推廣董事總經理廖漢威稱，該盤由上周五起正式收票，截至昨晚8時，已接獲近700張入票。首輪銷售有機會盡推首兩張價單全數單位，初步考慮不設大手安排，每位買家最多可購4伙。

●堅尼地城KENNEDY 38周五發售4伙

即將發售單位包括1伙開放式、1伙一房戶及2伙兩房戶。當中，兩房戶最新已提價約3.8%及約4%。包括7樓C室，實用面積456方呎，原本定價為1,400.4萬元，而上調4%至1,456.5萬元，折實價約1,310.85萬元，折實呎價約28,747元。

●旺角利奧坊‧凱岸連平台戶呎價約27,938元

●港島半山21 BORRETT ROAD第1期四房呎價逾7萬元

●長沙灣睿峰2月初至今累沽47伙

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，由2月初以現樓形式重啟銷售部署後，截至今(13日)累計沽出47伙，套現金額逾4.64億元。項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，預計該盤的套現金額可於周三(15日)前突破5億元，將視乎市場需要考慮加推。

●觀塘Bal Residence新近沽出3伙 涉逾1,800萬元

●屯門上嵐加推21伙 周五賣23伙

建灝地產旗下屯門上嵐，周一(13日)上載價單第5號，提供21伙一房戶，扣除最高16%折扣後，折實呎價約20,124元，並落實周五(17日)發售23伙。

據價單顯示，最新一批單位實用面積由265至270方呎，折實價515.67萬至550.77萬元，折實呎價由約19,459至20,784元。今批售價及呎價最低單位均為12樓B室，實用面積265方呎。資料顯示，全盤提供112伙，迄今累沽約73伙。

●沙田大圍站柏傲莊III累錄438宗終止交易