金管局陳維民：香港中小企對實現碳中和至關重要

綠色和可持續金融跨機構督導小組周一(13日)與CDP共同舉辦了可持續發展報告聯合研討會，香港金融管理局金管局副總裁陳維民表示，中小企業是本港經濟重要一環；它們的參與對香港實現碳中和目標至關重要。不過，中小企業未必全部都配備所需工具和資源進行可持續發展報告，及制定和實施計劃以減少碳足迹。

他又指，督導小組在去年12月與CDP合作推出的中小企業問卷以及周一所舉行的研討會，都是支持中小企業參與綠色轉型的措施，並鼓勵更多中小企業參與其中。

CDP亞太區董事總經理陳佳遠提到，中小企業在全球經濟中佔有很大的比重，將在全球「淨零」轉型中扮演關鍵的角色。CDP認為中小企業高品質環境資訊披露非常重要，很高興能與督導小組合作，開發了中小企業氣候相關資訊問卷，並相信這是一個很好的起點，幫助企業走上完全符合氣候相關財務披露工作小組(TCFD)推薦和即將發布的國際可持續發展準則理事會(ISSB)標準的環境資訊披露。

今次研討會現場及網上共有約500名來自企業、銀行、保險、資產管理、專業服務和金融科技等界別的代表參加，會上討論了可持續發展報告的重要性和益處，特別是中小企業如何使用督導小組的問卷，向持份者傳達它們在可持續發展方面的工作，以及金融機構如何使用問卷向客戶收集氣候數據並支持它們的低碳轉型。