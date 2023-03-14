輝瑞斥3354億元收購生物科技公司Seagen

美國大型藥廠輝瑞表示，將斥資430億美元(約3,354億港元)收購生物科技公司Seagen，收加強該企癌症治療方面的影響力。據悉，輝瑞將向Seagen支付每股229美元。

Seagen的主要產品為使用與腫瘤細胞表面結合的單克隆抗體來遞送抗癌藥，同時保護周圍的健康組織；單克隆抗體為實驗室製造的蛋白質，主要通過靜脈注射。

Seagen的暢銷產品Adcetris可治療淋巴系統癌症，2022年總銷售額為8.39億美元，較2021年增持19%。此外，Seagen亦與輝瑞的Array BioPharma達成協議，開發、製造和銷售乳腺癌和結直腸癌治療藥物Tukysa，去年之銷售額為3.53億美元。

Seagen預期今年收入將達約22億美元，按年增長12%，主要來自其現有4種藥物、授權使用費以及合作和許可協議。輝瑞相信，Seagen可在2030年時貢獻超過100億美元的收入，並在之後實現顯著增長。

Seagen在2020年更名前名稱為Seattle Genetics，2022年所錄虧損削減至6.1億美元，低於2021年的6.74億美元。去年總收入增長約25%，至近20億美元。