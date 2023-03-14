「卷」起來！內媒：內地車企爆發「史上最慘烈價格戰」

內媒報道，由於市場購買意欲低落，中國車企陷入「史上最慘烈的價格戰」，並開始由新能源車蔓延至燃油汽車的趨勢。甚至有業界人士指，「中國汽車從來都沒有這麼『卷(意：不擇手段達到目的)』」。

據報，BMW於福建泉州的經銷商日前發表一張促銷海報，原本建議售價為20.89萬元人民幣(下同)的房車，最低優惠價僅為12.9萬元，減幅高達38.2%。甚至「13萬就能買寶馬(BMW)新車」一度成為內地網絡熱搜。

事實上，Volkswagen、本田(Honda)、Audi、Mercedes-Benz等部分車款，於內地亦分別傳出有1.5萬元至12萬元的拆扣不等。截至目前為止，至少已有超過30個汽車品牌直接或間接參與價格戰。

雖然大部分優惠由車廠主導，但亦有不同地區經銷商的補貼促銷，亦有地方政府和車商聯手減價；而在降價形式上，保險、貸款、贈品等形式已無法滿足消費者需求，直接大幅度降價成為主流。

例如東風汽車所在的湖北省，則提供本省籍消費者最高達9萬元的補貼；河南省則針對本省新購的汽車，給予車價5%的補貼；天津市亦派發總值6,000萬元的購車補貼；山東省更發放2億元的汽車消費券。