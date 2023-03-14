東方日報B1：聯儲下周或暫緩加息

美國硅谷銀行（SVB）爆煲事件繼續蔓延，另一家銀行Signature Bank亦宣告倒閉，驅使美國財政部與聯儲局緊急聯手干預，為兩行存戶提供全額存款保障，並推出全新融資計劃幫助銀行渡過難關；一些私營企業更願意充當「白武士」出手救助。有政府及業界支持，分析多數估計，今次事件所帶來的金融系統風險仍可控。不過，市場信心受損之下，一眾銀行股相繼暴跌，今次事件或令聯儲局不得不停止加息步伐，甚或更快重回寬鬆貨幣政策。

聯儲局及財政部於聯合聲明中表示，聯邦存款保險公司（FDIC）會全額保障SVB存戶的所有存款，所有此前未受保障（25萬美元以上）的存款都能夠全數拿回，言即多家有在SVB存款的香港上市公司可望避過一劫。另外，為進一步防止更多銀行因擠提而倒閉，聯儲局亦推出全新的政策工具─銀行定期融資計劃（BTFP），以幫助資金流動性不足的銀行。

目前看來，SVB今次風波未必構成廣泛金融風險。香港金融管理局發言人亦表示，本港銀行對SVB的風險敞口極少，對銀行體系穩定不構成風險。德國監管機構則凍結SVB在當地業務，惟也認為SVB德國不會危及金融穩定。儘管德意志銀行和德國商業銀行股價周一分別曾瀉7.87%及12.7%，德國銀行協會亦稱，德國銀行系統無恙，2008年以來資本大增。

儘管如此，接連有銀行出事，對於正在推進加息壓抑通脹的聯儲局而言相當棘手。高盛估計，由於美國銀行體系所面臨的壓力及不明朗前景，聯儲局將於下周議息會議暫停加息，但仍預期聯儲局將在5月、6月及7月各加息0.25厘，使聯邦基金利率升到5.25至5.5厘區間。

野村亦指，美國財政部及聯儲局的聲明，應能為銀行存戶及金融市場注入信心，危機蔓延的風險已大大降低，可提振風險胃納。不過，考慮到聯儲局依然尋求降低通脹，未來數月經濟增長相信依然會有放緩迹象。不過，若聯儲局真的暫停加息，經濟「軟着陸」的機會將會增加。

反映利率期貨市場的FedWatch工具亦顯示，目前市場已預估今年底前聯儲局有逾60%機率開始減息。

不過，就股市的估值而言，野村始終認為現在風險回報率缺乏吸引力。美股3大指數周一早段反覆下跌，道指曾跌284點，至31,624點；標指曾跌52點，至3,808點；納指跌156點，報10,982點；及後全數一度倒升。受到近期事件影響，金融板塊繼續下挫，被指財務狀況高危的第一共和銀行曾跌77.5%；西太平洋合眾銀行跌59.51%。一些規模較大的金融公司亦受牽涉連，嘉信理財曾跌23.33%，摩根大通及花旗分別跌3.17%及6.86%。

電影《沽注一擲》主角原型、於2008年估中次按危機的著名基金經理貝瑞指，今次事件如同2000年科網泡沫爆破及2008年金融海嘯，都是人們貪婪及自大，承受「愚蠢的風險並迎來失敗」，危機最終靠聯儲局「印錢」解決，因為這一直行之有效。