廖嘉豪：美銀行體系仍穩　料繼續加息

市場原先關注上周五美國公布的非農業就業職位數據，以評估美國聯儲局進一步加息的可能性。出乎意料的是，數據公布前有銀行宣布陷入破產危機，迅速成為投資者焦點。即使就業職位增長勝預期，利率期貨反映3月或加息0.5厘的機會率仍然顯著回落，加上資金避險，美國國債受追捧，債息急回，兩年期國債孳息率由上周四高見5厘以上，急跌至周一曾低見4.33厘，10年期債息同期由4厘以上，跌至低見3.65厘。

宏觀環境快出現轉捩點

聯儲局連同美國政府部門作出緊急行動，保障存戶存款安全。事件可能令外界憂慮部分資本實力較弱的中小型銀行亦會出現類似風波，惟觸發系統性危機可能性不大。目前美國所有銀行，尤其是規模較大、具有系統重要性的銀行，都滿足嚴格的資本要求並接受嚴格的年度壓力測試，一級資本比率已從2008年之前佔風險加權資產的9%，上升至如今的14%左右。銀行盈利可能面臨壓力，但整個美國銀行體系於潛在經濟放緩和孳息率曲線倒掛的時期內，仍有條件保持健康和盈利。

不過，今次事件爆發的時機，反映目前金融市場存在一系列獨特壓力，宏觀環境的轉捩點或即將到來。企業宣布的裁員人數大幅增加，似乎可能在接下來一段時間影響到新申領失業救濟金數字，更重要的是，經濟中對利率敏感的環節，商業活動與勞動力需求之間的不脗合情況，已經上升到前所未有水平。

例如美國按揭貸款申請下降了55%，按揭貸款利率大幅上升，導致樓市成交和房屋建造量大幅下降，然而房地產中介和住宅建築的就業，於2月繼續創下新的周期高位，大家要小心，春季就業數據或將開始反映「加息現實」。

聯儲局收緊政策的效應滯後，帶來的一線希望是，讓投資者有時間根據對潛在經濟疲軟的預期調整投資組合，包括對環球股票持偏低比重，特別是中小型股，與有資源提高股息、規模較大、信譽良好的公司相比，這些公司的資產負債表往往較弱。

優質債券發揮避險作用

對美國國債則可考慮持偏高比重，因為聯儲局的政策緊縮周期，已將無風險債券孳息率，提高到未來一段時間難以持續的高水平。隨着對利率上升的擔憂演變成對銀行脆弱性和經濟衰退的疑慮，上周後期大家看到股票和債券之間的相關性破裂，美國國債的正回報（孳息率下降），有助於抑制多元化投資組合下股票疲軟帶來的打擊，這種現象在去年基本消失。因此，優質債券目前除了提供收益，亦有望恢復發揮避險作用。

聯儲局料會繼續密切監察今次有銀行捲入破產風波的事態發展，但此時未必需要扭轉其貨幣政策緊縮周期。近期美國經濟活動仍屬強韌、勞動力市場緊張和通脹持續，再加上主席鮑威爾早前的「鷹」派言論，暫時估計聯儲局下周或加息0.5厘，隨後在5月和6月可能再各自加息0.25厘，最終利率或達到5.5至5.75厘。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪