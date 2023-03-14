陳蓓敏：隨內地經濟復常 呢隻奢侈品股料受惠...
2023年03月14日 06:00
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驚嚇的周末，令美國華爾街心驚膽戰。美國加州的硅谷銀行因經營問題，被美國監管機構勒令關閉。美國財長已表示會保障存戶，但不會拯救硅谷銀行和其他投資者。自2008年雷曼事件，到年內的Silvergate銀行，SVB銀行和Signature銀行，美國金融體系連續出現銀行問題，打擊投資者信心。
3月23日，議息日聯儲局會否鷹派加息，市場留有大問號。雖然明年為選舉年，但近年接二連三，在金融、軍事和外交上，更顯示拜登政府弱勢不力。美國政府年內紛紛與其盟國舉行會議，料為未來在地緣政治撈油水和吸選票鋪路。上周美國公布2月非農新增職位達31.1萬個，較預期為佳。私人市場新增26.5萬，比預期為21萬多。本周陸續有2月經濟數據公布。
在中國多年努力斡旋下，沙特和伊朗達成恢復建交，為断交七年後，揭開歷史性一刻。港股昨日升376點，收報19695。資源股、電訊股、基建股做好。艾德韋宣(09919)公布去年業績純利為2363萬元，按年跌七成，主因受去年封城影響。隨着國內經濟納入正軌，大中華奢侈品市場見動力提升，集團與國際頂流品牌合作逾14年，使期體驗營銷市場錄得一成市佔率，為國內排名第一。其他業務如數字營銷服務和IP業務，未來將會提供利潤增長空間。集團財務健康，派息慷慨，建議候低吸納，作長線投資策略。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)