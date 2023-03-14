陳蓓敏：隨內地經濟復常　呢隻奢侈品股料受惠...

驚嚇的周末，令美國華爾街心驚膽戰。美國加州的硅谷銀行因經營問題，被美國監管機構勒令關閉。美國財長已表示會保障存戶，但不會拯救硅谷銀行和其他投資者。自2008年雷曼事件，到年內的Silvergate銀行，SVB銀行和Signature銀行，美國金融體系連續出現銀行問題，打擊投資者信心。

3月23日，議息日聯儲局會否鷹派加息，市場留有大問號。雖然明年為選舉年，但近年接二連三，在金融、軍事和外交上，更顯示拜登政府弱勢不力。美國政府年內紛紛與其盟國舉行會議，料為未來在地緣政治撈油水和吸選票鋪路。上周美國公布2月非農新增職位達31.1萬個，較預期為佳。私人市場新增26.5萬，比預期為21萬多。本周陸續有2月經濟數據公布。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)