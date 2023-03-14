陳政生：SVB倒閉會否引發全球金融系統性風險？

總部設於美國加州、專注初創企業的貸款機構硅谷銀行，因為資不抵債被美國監管機構勒令關閉，是2008年金融危機以來，美國最大宗銀行倒閉事件。

根據媒體報道，SVB所擁有的大批客戶多為初創公司，隨着經濟降溫，這些初創企業經營不濟而需要急速提取存款以作營運；此外，由於SVB所給予的客戶存款利息偏低，部分甚至是零息支票戶口，成為另一個誘因把存款對擠出。

上述的大額備兌需求使得SVB出現一個嚴重的資金流缺口。據報道，SVB的資產主要是現金和政府支持的固定收益證券，且大部分為長年期美國國債。在美國加息高唱入雲的情況下，債息抽高，債價急劇下跌引致回籠資金困難重重，SVB被坑入資產懸崖。由於無法在短時間內應對大量的提款要求，相關負面消息傳出而引致典型的擠提事件。最終于周五硅谷銀行被監管機構正式接管，成為雷曼兄弟後最大的銀行破產事件。

美國財政部長耶倫召集金融監管機構，包括聯儲局、聯邦存款保險公司和貨幣監理署的領導人舉行會議，討論圍繞硅谷銀行的事態發展。耶倫表示，美國的銀行系統仍然具有韌性，監管機構擁有應對這類事件的有效工具，她對銀行業監管機構採取適當的應對行動充滿信心。白宮經濟顧問委員會主席勞斯表示，美國銀行體系從根本上較2008年金融危機期間更強大。

上述已提及SVB出現倒閉的原因是由於因經營不善而出現擠提，這個多歸咎於集團執行人對公司營運風險之管控能力有關。

雷曼兄弟事件之發生是由事發前一年的次按危機開始。所謂次按，是針對償還能力低的人，以房屋做擔保收取高額利息的貸款，主要是指房屋貸款。當時人們都可以輕易籌得購買房屋的資金，透過轉賣房屋獲取利益的房地產投資，也因此產生過熱的現象。同時，投資銀行將這些房屋貸款混合並進行分割再結合國債等穩定的債券作打包變成按揭抵押證券(Mortgage Backed Securities)。由於當時樓價看漲，信用評級公司對這類證券給予AAA級的評價，獲得權威性的保證後，MBS逐漸銷售到全世界，泡沫也因此由美國擴散到全世界。

最後事情的發展就是樓價拾級而下、貸款者未能還款、MBS開始變得無價值而被拋售，最後就是引發全球性金融海嘯，而當時的雷曼兄弟在資不抵債下宣告破產。

雷曼兄弟事件能夠引發全球系統性風險的主因，在於當時參與者的普及性。上文提及由於當時信用評級公司對這類MBS給予AAA級權威性的保證後，MBS可以銷售到全世界，包括香港！正因為這個泡沫擴散到全世界，系統性風險才能出現。

反觀SVB事件，SVB倒閉而被接管歸咎於因經營不善而出現擠提，這個影響性及層面是較為單一或局部性。從暫時資料顯示，遠未出現區域性或整體性質情況，泡沫二字更加遠還未到！

縱使SVB倒閉並不會產生如2008年雷曼兄弟所引發的系統性風險，投資者或多或少亦會被這隻小小的黑天鵝牽動神經易引發憂慮。加上近月環球市場受聯儲局加息步伐影響，較大可能把原先已薄弱的金融市場多加一腳。

筆者認為，首當其衝的必然是金融類股份，其次是小型新經濟股份。在全球一體化的情況下，個人相信受影響不會局限於美國本土。然而，當事件演變下來，投資者發現這個並不會衍生一個系統風險，擔憂情緒便大概率因此而降低重回基本面。短線出現下調的，在中長線便有機會回補。

當然，最終金融市場的演變還需要留意息率走勢、兩會行情、各國經濟發展、甚至是俄烏局勢等影響。

中國光大證券國際產品開發及零售研究部董事兼主管 陳政生