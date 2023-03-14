道指跌90點　比特幣飆8%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.9%，至103.63；港匯見7.8433；離岸人民幣(CNH)報6.8515；美元兌日圓處133.13；歐元報1.0723，英鎊報1.2169。金價處1,911.87美元。布油報80.75美元，紐油報74.61美元。比特幣飆8.8%，報2.41萬美元。道指期貨升80點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水170點。

●道指收報31,819點，跌90點或0.28%；標指收報3,855點，跌5點或0.15%；納指收報11,188點，升49點或0.45%。

●港股ADR指數向下，按比例計算，收報19,343點，跌351點。

●3月恒生指數夜期收報19,571點，跌56點，低水125點，成交30,681張。

●紐約期油收報每桶74.8美元，跌1.88美元或2.45%；倫敦布蘭特期油收報每桶80.77美元，跌2.01美元或2.43%。

●紐約期金收報每安士1,916.5美元，升49.3美元或2.6%。

●英國富時100指數收報7,548點，跌199點或2.58%；德國DAX指數收報14,959點，跌468點或3.04%；法國CAC指數收報7,011點，跌209點或2.9%。

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