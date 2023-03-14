港股跌幅擴大 滙豐挫逾5% 騰訊逆市靠穩

港股保持跌勢，恒生指數挫312點，低見19,383點，暫維持逾300點跌幅。國企指數跌90點；科技指數跌50點，主板成交460億港元。

硅谷銀行倒閉影響市場對金融股信心，相關股份受壓。滙豐控股挫5.7%，是表現最差藍籌；友邦保險跌3.6%，合力拖低大市。另外，渣打集團挫7%；中銀香港及大新銀行跌2.8%；恒生銀行跌1.7%。

內銀內險股普遍下跌，中國人壽跌2.7%；中國平安跌1.5%；招商銀行跌1.2%；中國銀行跌0.3%；建設銀行跌0.2%；工商銀行逆市升0.4%。

大型科網股個別發展，小米集團跌3.3%；阿里巴巴跌3%；百度及網易跌2.6%；美團跌2.2%；京東集團跌1.2%；。騰訊逆市升0.7%；嗶哩嗶哩升3%。

資金流入公用股避險，中電控股、中華煤氣及電能實業升2.2%至2.4%；長江基建升1.6%。

【09:20】港股偏軟 滙豐挫逾3% ATM回吐

港股開市偏軟，恒生指數跌171點或0.87%，報19,524點；國企指數低開40點或0.62%，報6,549點；科技指數跌19點或0.5%，報3,871點。

大型科網股回軟，阿里巴巴跌2.1%；百度跌1.2%；騰訊及美團跌1%；京東集團跌0.9%；小米集團跌0.3%。

美國銀行被拋售，拖累金融股表現。滙豐控股開市挫3.5%報54.3港元；渣打集團跌5.8%報66.4元。另外，友邦保險跌1%；香港交易所跌0.6%。中國平安跌0.3%；招商銀行跌0.5%；建設銀行及工商銀行跌0.2%。