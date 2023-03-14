調查：亞太企業擬未來1至2年將供應鏈遷至鄰近地區

新冠疫情令全球供應鏈出現混亂，企業愈來愈關注供應鏈是否足以應對衝擊。「滙豐環球供應鏈—新時代貿易網絡」調查顯示，亞太區內企業有意在未來12至24個月將供應鏈轉移往鄰近地區，並希望將53%的供應鏈布局於亞洲，較2020年擴大6個百分點。

調查顯示，67%受訪亞太區企業準備減少供應商數目，較2020年的47%為高，但同時27%企業表示會物色更多供應商。現時，香港企業的供應商主要位處中國內地及其他亞洲國家，分別佔他們供應鏈網絡的28%及29%。

在企業數碼化的過程中，銀行亦參與其中。調查顯示，亞太區企業主要希望銀行可以就「清晰顯示供應鏈」(45%)及「有效應用營運資金」(45%)兩大範疇提供數碼化協助。

滙豐工商金融常務總監兼環球貿易及融資業務部亞太區聯席主管高雅德表示，亞太區企業於往後數年將繼續調整供應鏈的同時，不少企業準備減少供應商數目，轉而與少數可靠的商家建立深厚關係，以增強供應鏈穩定性。另外，部分企業以往只靠單一供應商或市場，則期望透過分散部署供應鏈，減低過度倚賴的風險。隨着亞洲區內貿易更為融合，香港可發揮門戶角色，促進大灣區與東盟國家之間的貿易往來，並迎來更多新機遇。