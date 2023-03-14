【高盛推介】阿里巴巴急跌 騰訊反覆挑戰350元關
2023年03月14日 11:30
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周一(13日)升約2.6%，結束連跌走勢，唯獨周二(14日)早段跟隨大市再度下跌，最低見79.5元，創3個月新低。現報79.95元，跌約4%，失守80元大關，落後大市。阿里旗下螞蟻集團，近日與ING銀行簽訂首筆4億美元的可持續發展表現掛鈎衍生產品交易。
將於本月22日公布去年業績的騰訊控股，周一重上340元水平，升約4%，周二早段曾逆市上升，最高見352.6元。及後轉跌，現報343.8元，微跌約0.3%。市場料騰訊去年，非國際財務報告準則純利介乎1,096.72億至1,228.78億元人民幣，按年下跌0.7%至11.4%。
觀察個股輪證資金流向，阿里方面，好倉於上周5個交易日皆錄得資金流入，合共約4,260萬元後，周一獲資金轉向沽出。淡倉於上周二至上周五皆錄得資金流入，合共約870萬元後，周一亦獲資金轉向沽出。
騰訊好倉於上周5個交易日皆錄得資金流入，合共約6,600萬元後，周一獲資金轉向沽出。淡倉於周一獲資金轉向流入，有約2,290萬元。
觀察港股通資金流向，北水於周一繼續買入騰訊，錄得約8.92億元資金淨買入。
投資者如看好阿里，認購證方面的高槓桿選擇可留意行使價105元以下、3個月期以上產品最高槓桿的高敏感度阿里購(14117)。貼價選擇可留意低面值阿里購(25403)。貼價短期選擇可留意阿里購(28800)。牛證方面可留意阿里牛(64381)，與現價有約2元收回距離。
阿里購14117，行使價96.33元，2023年6月23日到期，實際槓桿7.2倍，行使價105元以下、3個月期以上產品最高槓桿、高敏感度。
阿里購25403，行使價92元，2023年6月21日到期，實際槓桿6.8倍，貼價、低面值。
阿里購28800，行使價85元，2023年5月23日到期，實際槓桿7.4倍，貼價短期高槓桿。
阿里牛64381，收回價78元，行使價76元，換股比率100，槓桿比率20倍，近牛。
阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿4.8倍，行使價70元以上、3個月期以上最高槓桿。
阿里熊55888，收回價90元，行使價91.5元，換股比率100，槓桿比率7倍。
投資者如看好騰訊，認購證方面的低面值價外選擇可留意騰訊購(13514)。貼價選擇可留意高敏感度騰訊購(14212)。熱門選擇可留意中年期騰訊購(12131)，低時間值損耗。牛證方面可留意騰訊牛(68725)，與現價有約15元收回距離。
騰訊購13514，行使價422.42元，2023年7月3日到期，實際槓桿8.7倍，低面值價外選擇。
騰訊購14212，行使價400.2元，2023年7月21日到期，實際槓桿7.4倍，貼價，高敏感度。
騰訊購12131，行使價463.98元，2023年8月28日到期，實際槓桿7.6倍，熱門、中年期。
騰訊牛68725，收回價330元，行使價327.2元，換股比率500，槓桿比率17.2倍，相近收回價牛證中街貨較低。
投資者如看淡騰訊，認沽證方面的高敏感度選擇可留意騰訊沽(12198)，高槓桿選擇可留意騰訊沽(11849)。熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊(55889)，遠熊選擇可留意騰訊熊(55172)，與現價有約15及25元收回距離。
騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.1倍，高敏感度。
騰訊沽11849，行使價283.751元，2023年5月31日到期，實際槓桿8.9倍，高槓桿。
騰訊熊55889，收回價360元，行使價363元，換股比率500，槓桿比率19.3倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
騰訊熊55172，收回價370元，行使價373元，換股比率500，槓桿比率12.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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