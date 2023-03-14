富達：一線城市銷售反彈　內房現回暖迹象

部分內地房地產發展商龍頭發盈警，市場關注內地房地產發展狀況。資產管理公司富達國際亞太區股票研究主管繆子美指出，隨着買家重回市場，中國一線城市的房地產銷售活動出現反彈，惟消費信心仍是未知之數。積壓已久的置業需求有望推動中國內房市場反彈。過去兩年內地收緊對房地產市場的監管，樓市全線轉淡，除去大部分投機泡沫。富達研究顯示，目前內地房地產市場剩下來的是潛在用家需求，但這些需求的釋放力度是否足以支持樓市持續復甦，仍有待觀察。

富達指出，無論是內地官方數據，還是公司的實地觀察，顯示內地一線城市房地產市場有轉趨活躍的迹象。一線城市二手住宅銷售價格由去年12月份按月跌0.5%，轉至1月份按月升0.4%。最近數周市況顯著升溫，期內部分新盤示範單位的參觀人數增加，部分新盤於開售後24小時內售罄。儘管高線城市的房地產市場有望持續升溫，惟此趨勢能否蔓延至較低線城市，目前仍言之尚早。事實上，政府需進一步刺激需求，為置業人士提供更多支持，以促使全線城市住宅成交量較去年增加。

該行又指，房地產依然是內地經濟的主要驅動力，自經濟增長受疫情影響，去年內地已開始鬆綁部分城市的限購令，並放寬房地產開發商的融資限制。最近一線及二線城市的物業價格現改善迹象，而要帶動整體房地產市場回升勢頭持續，需要令潛在買家有足夠信心動用其於疫情期間累積的龐大儲蓄入市。雖然目前一線城市房地產市場升溫的狀況，不足以證明整體內地房地產市場復甦，但最近數周確實觀察到，被壓抑的置業需求正在後疫情時代釋放，顯示內地房地產市場有回暖的迹象。

該行認為，在中國領導人強調要防止房企無序擴張，促進房地產業平穩發展下，長遠而言，內地住宅需求將隨人口變化而下降，去年中國人口出現60多年來首次萎縮。這或會導致大型與中小型房企的信貸評級出現更大差距，民營房企在此方面亦將繼續遜於國有房企，國有房地產開發商更容易獲得融資，並且更有能力給予置業人士入市信心。