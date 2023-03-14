全球銀行股市值累計蒸發3.6萬億　大摩：見反彈宜散水

硅谷銀行(SVB)倒閉推冧全球金融股，從美國紐約至日本都跌跌不休，累計市值已蒸發4,650億美元(3.62萬億港元)。

美國地區銀行股及大型銀行股周一(13日)瘋狂插水，亞洲銀行股延續美國同業頹勢，周二(14日)持續下跌，MSCI亞太金融指數一度下挫2.7%，觸及去年11月29日以來最低，日本三菱UFJ金融集團(Mitsubishi UFJ)重挫8.3%，南韓韓亞金融集團(Hana)下挫4.7%，澳洲澳盛銀行(ANZ Holdings)跌2.8%。

自上周五(10日)以來，MSCI全球金融指數和MSCI新興市場金融指數的市值合計蒸發4,650億美元。

華爾街著名淡友、摩根士丹利策略師Michael Wilson周一建議，政府介入硅谷銀行事件後可能安撫股市，但至少在股市創下熊市新低前，任何這類反彈都應該賣出。他又警告，企業盈利增長放緩將引發股市拋售。

Wilson表示，由於存戶將繼續從傳統銀行提取資金，並把其投入貨幣市場、債券等孳息率更高的證券，除非銀行提高存款利率，否則此趨勢將延續，但提高利率又會反過來令銀行利潤下降，甚至可能導致貸款減少。

他認為，硅谷銀行倒閉及周邊事件在企業盈利增長前景上又增添一個負面因素。此外，他指美國聯儲局政策開始產生負面影響，即使暫停加息或量化緊縮，這種影響也不太可能逆轉。