【高盛推介】油價受壓 金價抽升突破
2023年03月14日 14:56
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：國際油價受壓，當中紐約期油跌2.5%至每桶74.8美元，倫敦布蘭特期油亦跌約2.4%至每桶80.77美元。而油價下跌亦拖累石油股周二(14日)表現，日前中石油及中海油均抽升創近年新高，周二則受壓回吐。中石油周一(13日)升約3.9%，周二低開約1.3%後跌幅擴大，最低見4.27元。現報4.31元，跌約4%。而周一升約5.7%的中石化，周二目前最低見4.64元。現報4.67元，跌約2.5%。
另一方面，近日因市場避險需求增加，黃金價格近日急漲，更突破每安士1,900美元。紫金礦業周一抽升約7.1%，周二繼續逆市上升，最高見13.26元，突破1個月高位。現報12.74元，升約1.1%。在港上市的黃金ETF，SPDR金ETF周二亦繼續上升，最高見1,394元，突破1個月高位。現報1,387.5元，升約1.4%。
觀察個股輪證資金流向，中石油及中石化好倉於周一皆獲資金轉向流入，分別有約610萬及130萬元。
另一方面，紫金礦業好倉於上周三至本周一皆錄得資金流入，合共約30萬元。SPDR金ETF好倉於周一獲資金轉向流入，有約20萬元。
中油購14581，行使價4.99元，2023年9月25日到期，實際槓桿8.4倍，輕微價外、低街貨。
中化購14713，行使價5元，2023年9月29日到期，實際槓桿7.7倍，貼價。
紫金購11648，行使價14.9元，2023年8月21日到期，實際槓桿5.4倍，輕微價外、低街貨。
S金購29497，行使價1,528.5元，2023年12月20日到期，實際槓桿8.6倍，中期、低街貨。
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