巴曙松：消費成內地經濟增長主要推動力

香港交易所首席中國經濟學家巴曙松表示，內地政府視消費為經濟復甦推動力，至少7個地方政府將支持消費列為重要工作。在假設今年出口貢獻內地國內生產總值(GDP)為0的前提下，預期消費將貢獻GDP增長至少3個百分點。

他解釋，去年內地國內生產總值(GDP)增長3%，消費及投資分別貢獻0.98及1.5個百分點，而出口僅得0.51個百分點，反映消費及投資成為經濟主要推動力。

他又指，要擴大消費並非易事，特別是內地居民的儲蓄率在新冠疫情下增加，加上房地產市場仍然疲弱，去年居民新增儲蓄達10萬億元人民幣，規模在今年更持續增加，如何將有關儲蓄引導至消費市場成為重要課題。

巴曙松提到，內地的生活消費支出佔比仍高，但隨着經濟發展，結構正逐步轉型。過去40年消費主要是「有沒有的問題」，現在是「好不好的問題」，消費者對產品有質素要求，又形容95至00後的新一代消費者將成為中國消費市場的「中堅力量」。

他指出，內地現時正在捲起「國貨浪潮」，舉例指，奢侈品品牌將品牌標誌縮小，並加入中國風元素，預料將循日本及韓國的國貨發展路徑，市場規模將進一步擴大。