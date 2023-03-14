道期升73點 比特幣企2.4萬美元水平
2023年03月14日 16:12
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●美匯指數報103.95；港匯見7.8435；離岸人民幣(CNH)報6.8752；美元兌日圓報133.56；歐元企1.0688，英鎊處1.2154。金價報1,912美元。布油報79.9美6元，紐油報73.94元。比特幣企2.4萬美元水平。道指期貨升73點。
●市後關注點
20:30 美國2月消費物價指數(CPI)
●恒生指數全日收報19,247點，跌448點或2.27%；國企指數收報6,439點，跌151點或2.29%；科技指收報3,790點，跌100點或2.59%。主板成交1,308億港元。https://bit.ly/3ThJ48C
-佳兆業復牌3日累瀉逾6成再創新低，債務情況堪憂。
-摩通調升中興通訊目標價至31元。
●滬綜指收跌23點，石油股領挫3.2%，煤炭股跌1.7%，金融股跌1.4%，地產及釀酒股同跌0.6%。https://bit.ly/3yAma2r
●中國經濟：
-富達：一線城市銷售反彈，內房現回暖迹象。
●硅谷銀行「爆煲」後續：
-美聯儲質疑硅谷銀行監管質量，富豪懸賞促爆料指證高層違規。
-硅谷銀行後遺！網站癱瘓，分行現人龍，細行存戶湧到大行轉會。
-美國地區銀行股急插，Western Alliance曾瀉八成。
-《沽注一擲》現實主角：硅谷銀行倒閉未見真正危機。
-美FDIC擬再拍賣硅谷銀行，母企遭MSCI從全球標準指數中剔除。
-SVB母公司任命首席重組官，另遭股東起訴涉嫌欺詐。
●特朗普擺拜登上枱，美國恐將陷入大蕭條。
●日財務大臣：日金融體系保持穩定，密切關注SVB影響。
●德百貨巨頭Galeria將關閉52家分店，逾4300名員工受影響。
●阿克曼：地區銀行股極便宜，料股神隨時起筷。
●調查：亞太企業擬未來1至2年將供應鏈遷至鄰近地區。
●聯儲局息口去向：
-野村料聯儲局下周減息0.25厘，停止量化緊縮。
-「新債王」岡拉克：聯儲局料加息0.25厘保公信力。
-美前財長︰聯儲下周加息0.25厘仍合理，需考慮通脹。
●美股：
-全球銀行股市值累計蒸發3.6萬億，大摩：見反彈宜散水。