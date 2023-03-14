道期升73點　比特幣企2.4萬美元水平

2023年03月14日 16:12
  • 東網電視
    更多新聞短片
    ●美匯指數報103.95；港匯見7.8435；離岸人民幣(CNH)報6.8752；美元兌日圓報133.56；歐元企1.0688，英鎊處1.2154。金價報1,912美元。布油報79.9美6元，紐油報73.94元。比特幣企2.4萬美元水平。道指期貨升73點。
    ●市後關注點
    20:30 美國2月消費物價指數(CPI)
    ●恒生指數全日收報19,247點，跌448點或2.27%；國企指數收報6,439點，跌151點或2.29%；科技指收報3,790點，跌100點或2.59%。主板成交1,308億港元。https://bit.ly/3ThJ48C
    -佳兆業復牌3日累瀉逾6成再創新低，債務情況堪憂。
    -摩通調升中興通訊目標價至31元。
    ●滬綜指收跌23點，石油股領挫3.2%，煤炭股跌1.7%，金融股跌1.4%，地產及釀酒股同跌0.6%。https://bit.ly/3yAma2r
    ●中國經濟：
    -富達：一線城市銷售反彈，內房現回暖迹象。
    ●硅谷銀行「爆煲」後續：
    -美聯儲質疑硅谷銀行監管質量，富豪懸賞促爆料指證高層違規。
    -硅谷銀行後遺！網站癱瘓，分行現人龍，細行存戶湧到大行轉會。
    -美國地區銀行股急插，Western Alliance曾瀉八成。
    -《沽注一擲》現實主角：硅谷銀行倒閉未見真正危機。
    -美FDIC擬再拍賣硅谷銀行，母企遭MSCI從全球標準指數中剔除。
    -SVB母公司任命首席重組官，另遭股東起訴涉嫌欺詐。
    ●特朗普擺拜登上枱，美國恐將陷入大蕭條。
    ●日財務大臣：日金融體系保持穩定，密切關注SVB影響。
    ●德百貨巨頭Galeria將關閉52家分店，逾4300名員工受影響。
    ●阿克曼：地區銀行股極便宜，料股神隨時起筷。
    ●調查：亞太企業擬未來1至2年將供應鏈遷至鄰近地區。
    ●聯儲局息口去向：
    -野村料聯儲局下周減息0.25厘，停止量化緊縮。
    -「新債王」岡拉克：聯儲局料加息0.25厘保公信力。
    -美前財長︰聯儲下周加息0.25厘仍合理，需考慮通脹。
    ●美股：
    -全球銀行股市值累計蒸發3.6萬億，大摩：見反彈宜散水。