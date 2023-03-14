【產經直播】金融市場動盪　港股有排跌？

港股周二(14日)顯著回調，恒指低開171點，跌幅一度擴至573點，最終收市仍跌448點，報19,247點，成交額約1,309億元。硅谷銀行危機爆發後，投資者料聯儲局加息取態更謹慎；今晚(14日)美國2月CPI數據亦將出爐，市場預期CPI將按年升6%，增幅比1月的6.4%小，會點影響加息步伐走向？港股有冇望扭轉跌勢？

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