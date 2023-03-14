【產經直播】金融市場動盪 港股有排跌？
2023年03月14日 16:31
東網電視更多新聞短片
艾德金融聯席董事陳政深
港股周二(14日)顯著回調，恒指低開171點，跌幅一度擴至573點，最終收市仍跌448點，報19,247點，成交額約1,309億元。硅谷銀行危機爆發後，投資者料聯儲局加息取態更謹慎；今晚(14日)美國2月CPI數據亦將出爐，市場預期CPI將按年升6%，增幅比1月的6.4%小，會點影響加息步伐走向？港股有冇望扭轉跌勢？
硅谷銀行倒閉後，滙控(00005)以1英鎊的價格收購矽谷銀行英國子公司(SVB UK)，並計劃向SVB UK注入20億英鎊流動資金，惟滙控股價挫近半成，反映市場唔睇好是次交易？事件亦打擊市場對金融股信心，友邦保險(01299)及渣打集團(02888)等相關股份受壓，有貨要點操作？
相反，投資者避險情緒高漲，資金投入公用股，當中香港中華煤氣(00003)一度升3.7%，收市升逾1%；而港燈(02638)公布，去年多賺29.54億或近1%，兼派息16.09仙，收市升3%。金融市場震盪下，公用股成「避風塘」？邊隻值得買入收息？
避險資金同樣流入金市，金價重上1,900美元關，創6周高位，金礦股逆市升，中國黃金(02099)彈近3%，金礦股短期有運行？
逆市向上的股份仲有中芯國際(00981)，大升近7%，大行中金預計中芯國際的業績，有較大機會勝預期，中芯可以睇高一線？
《東網Money 18》搵嚟艾德金融聯席董事陳政深同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道